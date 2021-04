« Il fallait les voir aujourd’hui, arriver ensemble et en avance au conseil des ministres. Charles Fiterman, pourtant particulièrement peu jovial, s’est montré le plus souriant ; Anicet Le Pors, le plus à l’aise. Il fallait encore les voir affronter, toujours groupés, photographes et caméras dans la cour de l’Élysée ! Tous les autres ministres sont verts de rage : on ne parle pas, ou à peine, d’eux ! » (Michèle Cotta, le 24 juin 1981).