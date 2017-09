APL : pas d’économies sur le dos des locataires !

Macron, abondamment relayé par les médias, affirme que le budget logement est de 40 milliards.

En toute logique, s’il s’agit de redistribution sociale, ces 40 milliards devraient être consacrés exclusivement aux logements sociaux.

Avec un prix moyen de construction à 1400 € le m², c’est 28 571 428 m² qui pourraient être construits, soit 408 163 logements.

Dans un système social favorisant les possédants, c’est l’offre et la demande qui déterminent le prix des loyers. Si 408 163 logements sociaux étaient construits chaque année, les loyers ne seraient pas aussi élevés.

Macron a décidé de favoriser les riches actionnaires des multinationales, aux capitaux mobiles, et les banquiers et de s’attaquer au capital immobile, c’est à dire aux propriétaires immobiliers qui ne peuvent pas emporter leurs propriétés sur le dos. Comme les politiques ne disent jamais la vérité, il justifie son choix en désignant les propriétaires comme des rentiers, comme si les actionnaires n’étaient pas eux aussi des rentiers, comme si l’industrie du bâtiment n’était pas pourvoyeuses d’emplois et de PIB.

Quel particulier va investir dans la pierre-logements ? Aucun et c’est sans doute le but caché. Réservé l’immobilier aux riches actionnaires par l’intermédiaire de Société Immobilière non soumises aux taxes sociales et offrant de hautes rémunérations aux fils de la bourgeoisie.