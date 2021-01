APPEL citoyen international, pour sauver des vies (et l’économie !)

˜ Constatation : Les faits concrets ont démontré qu’une première contamination Covid n’empêche pas de subir une deuxième puis une troisième contamination par un autre variant. Le vaccin n’empêche pas d’attraper le virus ni de le diffuser (il n’entraine en fait qu’une simple diminution des conséquences médicales). Impossible d’empêcher la naissance de nouveaux variants (1.200 variants ont déjà vu le jour la seule première année). Nous sommes donc condamnés à vivre avec le Covid comme avec n’importe lesquelles de nos grippes éternellement mutantes demandant de nouveaux vaccins plus ou moins efficaces chaque année. Une nouvelle politique sanitaire est donc nécessaire avec le soutien solidaire et fraternel du plus grand nombre.

˜ Pétition :

1) Il est hors de question que le peuple vive éternellement dans la peur, reclus, en continuant à subir une crise économique Covid épouvantable pendant des décennies. En conséquence, nous demandons

2) une négociation nationale avec l’ensemble des élus locaux et des partenaires sociaux afin d’améliorer et de compléter l’actuel dispositif anti Covid.

3) Une politique thérapeutique de premiers soins immédiats et systématique en utilisant TOUS les corps médicaux disponibles (dont les médecins de campagne et de quartier) et TOUS les médicaments bénéfiques (dont l’Ivermectine et l’Hydroxychloroquine).

4) Une politique de prévention médicale et de compléments alimentaires avec suivi (vitamine D, zinc, …) pour les personnes à risque.

5) Un réseaux d’alerte à partir de chaque lieu commercial, culturel et administratif via bornes à oxymètre encreur sonore à l’entrée de chaque établissement.

6) Un processus d’isolement immédiat des personnes contaminées, avec assistance médicale, oxygénique et sociale attentionnée.

7) Une participation de l’ensemble des partenaires sociaux et des élus locaux à la mise en place du nouveau dispositif d’isolement médical et d’entraide sociale immédiate.

8) Sans attendre d’innombrables années la presqu’impossible fin de l’épidémie, une fois ce nouveau dispositif anti Covid complémentaire mis en place avec respect des consignes sanitaires, peuvent s’ouvrir tous les établissements sportifs, culturels et de restauration.

˜ Action :

Envoyez vos compléments de texte et remarques (y compris à votre Maire et Député). Afin d’obtenir et de perfectionner ce dispositif complémentaire anti Covid, les think tanks « En Marge » et « SOLution » proposent un mouvement (« des bouquets ») et une série de manifestations indépendantes, décentralisées, trans-partis, pacifiques et non récupérables, intitulées « manifs des bouquets » à partir du printemps 2021. Chaque groupe MdB* d’amis ou de voisins peut initier une action locale « bouquets », regrouper des signatures ou soutenir une fabrication franco-européenne de bornes à oxymètre encreur sonore ( info. : remy ronald AGORAVOX.fr - Courrier : ResoVLC-PLP@yahoo.fr)

SOUTENEZ L’ACTION PETITION

Covid : APPEL citoyen pour sauver des vie (et l’économie !) https://www.mesopinions.com/petition/sante/covid-appel-citoyen-sauver-vie-economie/124223?source=twitter via @mesopinions_com