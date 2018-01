Après l’émission politique avec Mélenchon

@Blé

Salut

« Tout un article sur la personne de Mélenchon pas un mot sur son programme »

SI si ! il l’a lu et n’a pas été convaincu....point.

Que voulez vous de plus ?

Vous avez cru qu’il s’agissait d’un article de fond et ben non c’est raté !

Mélenchon crie , Mélenchon n’écoute pas , Mélenchon s’emporte , Mélenchon il est pas gentil avec les journalistes .....j’en oublie certainement : Voilà l’info qui passionne les foules !

°

jIl existe l’expression « pute à clics » pour qualifier des articles dont le titre et l’entame laisse penser que l’on pourrait apprendre qqchose de nouveau sur un sujet et qui , en fait , ne font que ressasser ce qui a déjà été maintes fois développé dans tous les médias.

Cet article fait clairement partie ce cette catégorie « pute à clics » .

Je me suis laissé prendre ...mais ce sera la dernière fois en ce qui concerne cet auteur que je m’abstiendrai de lire dorénavant.

@+