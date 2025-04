Après les Assises de la souveraineté

Plus de dix ans que je n’avais pas pleinement participé à un rassemblement politique d’ampleur… Hier, j’étais à Arras aux assises organisées par les Patriotes de Florian Philippot, où j’ai pu intervenir sur la sortie de l’UE, et échanger avec les militants de ce parti que j’avais soutenu publiquement aux élections européennes de 2019, comme en 2024, sans m’engager plus avant. Un bain politique réjouissant.

Une magnifique réussite

C’est bien 2500 personnes qui étaient présentes hier au Parc Expos d’Arras. Et ce chiffre est autant celui des organisateurs que celui qui pourrait être donné par un observateur indépendant. Une précision utile dans un monde politique qui peut parfois prendre ses désirs pour des réalités… Et cela était impressionnant : qui pourrait rassembler aujourd’hui autant de monde à Arras, sans la moindre couverture médiatique, hors campagne électorale ? Ici se trouve l’illustration de l’enracinement du mouvement de Florian Philippot, qui a bien progressé lors des élections européennes, avec près de 230 000 voix. En revanche, l’absence de tout média, même local, pose une nouvelle fois encore la question des biais de ces journalistes qui choisissent d’ignorer un évènement qui a rassemblé plus de monde que la plupart des universités de rentrée des partis politique, si ce n’est la totalité, qui ont eu droit aux honneurs du 20 heures…

J’y ai retrouvé ce qui m’a plu à DLR de 2007 à 2014, un engagement, une fraternité, une curiosité intellectuelle et une volonté très rafraichissante de changer les choses. Pas la moindre trace d’extrême-droite, mais des Français, de toutes les origines, sociales, comme politiques (venus de droite comme de la gauche). Un point commun : la conviction qu’il faut un grand changement que ne portent pas les grands partis invités par les médias, et dont le Frexit est l’horizon premier et fondamental, comme l’a bien souligné Florian Philippot dans son discours de clotûre. Ces assises comprenaient une dizaine de tables rondes de trois à quatre experts présentant leur vision des choses, sur la sortie de l’OTAN, de l’OMS, de l’euro, du Frexit et d’autres thèmes. Il nous avait été demandé de ne pas nous appesantir sur les raisons qui motivent ces sorties, mais développer l’après, et comment cela pourrait se passer concrètement.

Trois choses m’ont frappé dans cette journée. D’abord, la gentillesse et l’ouverture des participants, aussi intéressants qu’intéressés par le dialogue. Ensuite, le nombre : il me faut remonter à la campagne de Chirac en 1995 pour avoir participé à un évènement aussi important. Enfin, le professionnalisme extrême de l’organisation de l’évènement, qui a mobilisé une quantité impressionnante de bénévoles pour la sécurité, les stands et l’organisation générale. L’organisation des Patriotes ne m’a semblé avoir quoique ce soit de moins que celle des grands partis pour gérer un tel évènement. Et quel incroyable message d’espoir que de voir un tel parti grandir à ce point : Florian Philippot rappelait que le premier meeting à Arras avait rassemblé 300 personnes, et qu’ils étaient 1500 l’an dernier ! Comme toujours, les grands médias passent à côté de mouvements d’opinion qu’ils ne parviennent pas à comprendre.

Maintenant, alors que nous avons près d’un an sans échéance électorale, il est critique d’essayer d’aller au-delà de ceux qui sont déjà venus hier (et notamment, Jacques Cheminade), et créer les conditions d’un rassemblement plus large autour du Frexit. Car avec environ 30% des Français partisans de la sortie de l’UE, il n’est pas normal que nos idées ne rassemblent pas plus de voix. La fragmentation des souverainistes est sans doute un frein majeur, justifiant l’invisibilisation et poussant les partisans du Frexit à un vote prétendument utile RN ou LFI. Rassemblés, nous pourrions casser le plafond de verre et remettre le sujet sur la table du débat public. Et je suis persuadé que cela intéresserait, et ferait apparaître les compromis de plus en plus grossiers que fait le RN avec la pensée dominante, en semblant prendre le chemin pris par Tsipras et Salvini. Désunis, nous ne pesons pas vraiment dans le débat public…

Un immense merci à Florian Philippot et à tous les Patriotes qui ont organisé de si belles assises. C’était un très grand plaisir de venir à Arras hier. Vos combats sont justes et sont une étincelle cruciale pour les étapes à venir. A nous tous d’œuvrer pour que ce rassemblement continue à grandir pour s’imposer comme une des alternatives majeures, dont notre pays a tellement besoin.