Après les élections européennes, partie 3 : les motifs d’espoir

La répétition du malheureux second tour de l’élection présidentielle, Macron / Le Pen, n’a rien de réjouissant. En outre, même s’il espérait probablement arriver en tête, le scénario de ces élections convient au président, avec l’effondrement de deux de ces principaux rivaux, le laissant dans un duel commode avec le RN. Mais leNouvel Obs est probablement un peu trop optimiste pour Macron.

L’aboutissement de la recomposition : un point positif ?

Si les Français étaient heureux de trancher entre Macron et Le Pen, les deux listes auraient fait le vide et réalisé des scores proches de 30%. La configuration actuelle, profondément insatisfaisante, n’en est pas moins pleine de promesses commen choix par défaut. Le retranchement de Macron sur l’électorat le plus riche, extraordinairement visible à Paris , et la superficialité du RN en font des colosses aux pieds d’argile . Leur chance, c’est qu’aucune véritable alternance rassembleuse n’ait émergé . En un sens, l’effondrement de deux membres du quatuor de la présidentielle pourrait être une chance car le terrain est particulièrement vide, laissant plus de place à une nouvelle voie.