Arlette Laguiller et les travailleuses et les travailleurs

À quoi a bien pu servi cette dame pendant tant d’années, à part montrer du doigt tous les patrons, c’est-à-dire sans faire de distinguo entre ceux, les « petits », qui se lèvent le cul et prennent des risques personnels pour créer des millions d’emplois, et les actionnaires des multinationales qui en suppriment des milliers, aidés des banquiers chez qui, coïncidence, elle a toute sa vie été salariée.

En 1931, le gouvernement des Etats-Unis publia sous le titre « Paper relating to the Foreign Relations of the United States - 1918 - Russia (in three volumes). United States, Government Printing office, Washington 1931 », un document « donnant la preuve de la collusion entre les bolcheviques et la Haute Finance Internationale. » Ce document contient, notamment, le texte d’une dépêche adressée au bolchevik Raphaël Scholnickan, pour avertir le camarade Trotsky (qui venait d’être libéré sous caution) que la banque Warburg venait d’ouvrir un compte courant pour financer son entreprise.

Or, les frères Warburg, qui dirigeaient à Hambourg la banque Max Warburg, étaient apparentés et associés à Jacob Schiff, dirigeant de la banque Kuhn, Loeb and Co de New York, qui « finança les adversaires de la Russie autocratique ».

Remarquons que le communisme de Marx est une « image-miroir » du nazisme hitlérien : tous deux ont été créés par le cartel des banques centrales, et tous deux sont socialistes. La seule différence est que l’un exalte la race tandis que l’autre met en avant la classe sociale.

La doctrine du Marxisme rejette le principe aristocratique observé par la nature, et le remplace par la domination du nombre, autrement dit, Le Règne de la Quantité... et les Signes des Temps.