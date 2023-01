Article 10 : l’Empire du pire allant de pire en pire

Cette fois j'aimerai attirer votre attention sur l'article 10 de notre torchon anti-constitutionnel de 1958.

Il fait parti de ces nombreux articles dont le contenu est important à connaître et devrait être connu par toutes et tous afin que nous puissions comprendre la situation pitoyable de notre pays ainsi que celle de notre condition d'esclave.

Cet article commence fort, très fort même... au premier alinéa nous pouvons apprendre que l'Empereur « promulgue les lois », rien que ça.

Mais que signifie promulguer au juste ?

Si on résume au plus simple on pourrait remplacer par « valider ».

En somme c'est donc le président de la république qui « valide » la loi une fois qu'elle a été écrite par le pouvoir législatif incarné par « la parlement » (assemblée nationale + sénat).



Sauf qu'on peut voir la un grave problème de non séparation des pouvoirs :



Dans notre oligarchie c'est le président de la république, chef suprême de l'exécutif, qui a le devoir de valider le travail du pouvoir législatif.



Il y a donc la une ingérence évidente du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif, ce qui est déjà très dangereux en soi.



Mais ce n'est pas tout ! Comme dit l'adage, plus c'est gros mieux ça passe.

En Rance l'Empereur a la possibilité de « bouder » la loi, même pire encore, de littéralement forcer, soumettre le pouvoir législatif à sa volonté en lui imposant une nouvelle délibération, c'est à dire, une réécriture de la loi si celle-ci ne lui convient pas.



Notez bien la forme de ce second alinéa, elle est presque risible voire surréaliste :



L'Empereur peut « demander » au parlement de refaire la loi et cette demande ne peut pas être refusée...

C'est tout bonnement hallucinant... S'imaginer que ceci n'enfreindrait pas la séparation des pouvoirs, reviendrait à penser qu'un braqueur devrait être acquitté, par ce qu'il a expliqué que lorsqu'il a collé son 9mm devant le pif de l'épicier, il lui a « demandé » de bien vouloir lui remettre le fond de la caisse... Bah oui ça serait quoi le problème ? il lui a demandé...



Constitution d'escrocs..



Cet article, à lui seul démontre une chose importante :



La France est un pays sans séparation des pouvoirs.

Un pays contrôlé par une mafia constituée d'un gouvernent tyrannique.

Un pays où règne l'absurdité et la loi du silence.



La loi du silence car cet article à lui seul (alors qu'il y en a d'autres hein c'est ça le pire...) déclenche l'article 16 de la DDHC reconnu comme texte appartenant au bloc constitutionnel et crée le paradoxe suivant :

La constitution de la Vème république est illégale, donc tout ce qu'elle conditionne également.



Mais cette loi du silence est si puissante, le paradoxe si colossal, que les maîtres à penser, les professionnels de la politique et autres influenceurs de la vie des français ne parlent jamais de ce problème.



Comment s'étonner du fait que les gens plus puissant sont les plus condamnés et condamnables ?

Comment s'étonner de notre condition d'esclave ?

D'esclave assujetti à l'Empire du pire allant de pire en pire ?



Si nous voulons un jour briser nos chaînes, il faut d'abord que nous prenions conscience de celle-ci.

Nous devons comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent pas correctement.

Dans le cas contraire, le jour où les choses et les opportunités laisseront la possibilité d'un changement nous risquerons de faire advenir une solution qui ne serait en réalité que la consolidation de notre impuissance commune.