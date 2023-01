Article 27 : Éviction par l’élection

Cette fois si je tiens à attirer votre attention sur l'article 27 de notre torchon anti-constitutionnel.

Celui-ci mériterait d'être connu par toutes et tous.

Il concerne particulièrement le parlement puis ce qu'il est dans le chapitre dédié à celui-ci.



Voici l'article son intégralité :

« ARTICLE 27.

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat »



La partie la plus intéressante, parlante et lourde de conséquence est la suivante : « Tout mandat impératif est nul. »

Une phrase courte, mais pourtant pleine de sens qui en dit long sur notre asservissement.



Par cette simple phrase, cet article nous informe que les gens pour lesquelles les électeurs vont élire n'auront absolument aucune obligation d'agir comme des mandatés au sens le plus commun du terme.

Ils n'auront aucunes promesses à tenir, aucun cap à garder, aucun impératif à maintenir.

Cet article est si lourd de conséquence qu'il pourrait même être le seul article nécessaire à connaître pour prouvé par A+B que la France est à minima une qu'une oligarchie.



Car comme vous pouvez le voir dans la définition, ceci s'oppose au mandat REPRESENTATIF qui est LE mandat de notre système oligarchique (y compris pour le Président).



Ainsi il faut bien comprend que toutes les fois où nous pouvons lire le mot « représentant » dans notre anti-constitution cela signifie : « quelqu'un qui fait ce qu'il veut » et en aucun cas « quelqu'un qui va faire ce qu'il a dit pendant sa campagne ».



L'article 3, nous vendant une pseudo-souveraineté populaire via les représentants prend alors tout son sens.



Tout comme la nécessité de changer de constitution avant tout autre chose.

Car contrairement à ce que certains s'imaginent, cette constitution est pourrie jusqu'à la moelle.

Elle a été pensée pour confisquer de façon inconditionnelle le pouvoir au peuple, sans contre pouvoir et le donner à un Empereur placé à la tête d'une cour composée des membres du pouvoir exécutif, judiciaire et législatif (le parlement).



Elle est tellement dans un état de décomposition avancé qu'elle en est même devenu illégale de par son caractère tyrannique (sans séparation des pouvoirs).



Si nous voulons changer les choses, nous devons prendre conscience de ceci et cela afin d'agir dans la bonne direction et ne pas empirer notre situation.