Article 49 alinéa 3 : le coronavirus avant la réforme des retraites ?

La Leche En Marche ....

C’est beau un président élu non représentatif , des ministres au garde a vosu devant le maitre , un parlement aux ordres , une réforme non voulue et largement décrier alors la solution c’est le 49.3 .....

Belle démocratie qui devient une dictature comme Macron a su si bien nous dire d’aller voir comment c’est pas besoin on le voit en France.

Car un président et un gouvernement sont là pour représenter les Français et non pour les aliéner à la finance qui a décider du candidat Macron et tout fait pour qu’il soit élu par le matraquage médiatique en 2017 et peut être la chute de Fillon.

Fillon qui avait indiqué devant un parterre de patrons que la retraite à point avait pour vocation de faire baisser les pensions

Le prochain président sera celui qui annoncera la suppression de cette régression sociale et qui le fera

C’est une honte de voir ce deni de démocratie