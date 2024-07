Ascenseur pour les fachos

C’est surtout que le Génie de la Fine ANse, le Mozart Hellas de la b(R)aguette à réquiem pour la France, à lancé SA goupille de grenade, espérant mettre à jour la face cachée de SA politique, que lui seul, refusait de voir.

Et on as vu !

On as surtout vu, lui, et ses pangolins, faire alliance, avec les ragondins, pour une copulation contre nature.

On as surtout vu, QUI, semble le plus accroc au « pouvoir » de ne pas faire.

On as surtout compris, comment les extrêmes o-Fils, peuvent se tricoter une toile, qui doit piéger, tout ce qui est appelée « à régner »,

Un comportement digne de mouches à m....l’odeur et la manière de faire, à se mettre sur le même tas, en plus.