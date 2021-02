Autain prend de la hauteur

Quand le journaliste d’un média « officiel », France Inter en l’occurrence, interroge une personnalité de l’opposition, il pose la sempiternelle question : « qu’auriez-vous fait à la place de Macron ? », face à la crise sanitaire...

Le 7 février, Clémentine Autain, a brossé un tableau acide des erreurs du gouvernement, et proposé des pistes intéressantes.

Mais avant de répondre à cette question, elle a d’abord pointé du doigt les erreurs monumentales, le plus souvent incohérentes, que ce gouvernement a commises depuis le début 2020...

Elle critique « la surveillance, l’autoritarisme », et cette propension macroniste à considérer tous les français comme des enfants, qu’il faut gronder, voire punir à coup d’amendes, s’ils ne sont pas sages...

Elle constate la disparition des instances démocratiques, les décisions se limitant à consulter « un conseil de guerre », constitué, rappelons-le, en grande partie, par des scientifiques dont certains sont marqués du sceau « conflit d’intérêt »... le Pr. Raoult l’avait dénoncé dans son temps, et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il n’a pas voulu cautionner cette structure, et qu’il l’a donc quitté. lien

La députée FI enfonce le clou en déclarant : « on a besoin de démocratie et de prendre en considération l’avis des citoyennes et des citoyens plutôt que d’imposer. Or, le gouvernement n’organise pas cette participation citoyenne aux manières de se protéger collectivement ».

Elle s’étonne du choix fait de laisser ouverts les centres commerciaux, (et les églises ndlr) tout en fermant les cinémas, les musées, les théâtres...et ne décolère pas : « tout ce qui permet d’avoir du lien, de faire vivre les territoires, c’est ce qui a été attaqué en premier, pendant que Carrefour, Auchan étaient ouverts ».

Au sujet des vaccins, elle constate que le gouvernement n’est pas capable de mettre en place des chaînes de production, et concernant les brevets, regrette qu’ils soient infoutus d’avoir toutes ces licences... tout ça parce qu’ils ont institué le « laissé faire » au secteur privé.

« Résultat, pendant la crise, les riches se sont enrichis, et les pauvres se sont appauvris », martèle l’insoumise députée.

Elle résume finalement qu’on est en retard, et que c’est un échec, dénonçant « une certaine soumission organisée depuis très longtemps, à l’égard des grands groupes », ajoutant : « 25 à 30% de marge sur le vaccin Pfizer, cet argent ne serait-il pas mieux dans le bien commun ? »...

Pour la députée, il s’agit autant d’incompétence de la part du gouvernement que d’un choix délibéré d’empêcher la parole, de bloquer les réunions, rendant ainsi tout débat impossible, autant dans la rue, que dans des espaces clos.

Elle prend l’exemple de Sanofi, affirmant que depuis 30 ans, il y a eu la volonté assumée de démolir la possibilité d’une industrie pharmaceutique nationale... permettant aux labos privés de s’enrichir sur le dos de l’état, et donc sur celui du citoyen : « 340% de plus de bénéfice de Sanofi (...) 4 milliards reversés aux actionnaires et, en même temps, 1700 postes menacés », rappelle-t-elle. « Comment voulez-vous que les français comprennent quelque chose ? ».

Et elle pousse le raisonnement un peu plus loin : « aujourd’hui, est-ce qu’on veut un système de santé efficace, ou est-ce qu’on préfère la satisfaction des actionnaires ? ».

Il s’agit donc bien d’une politique néo libérale, pratiquée par celle que l’on qualifie de « start-up nation »... qui ne sait pas organiser, planifier, en temps et en heure ce qu’il faut faire face à l’alerte sanitaire que nous connaissons... et Nathalie St Cricq, (France Télévision) d’assurer « que nous ne sommes pas si mal placés au sein de la communauté européenne dans la gestion de la pandémie ! », oubliant manifestement que la France est classée 73ème sur 98 au classement des pays ayant le mieux géré la crise sanitaire, réflexion d’autant plus cocasse que l’information vient de « LCI »...membre de France Télévision. lien

En effet, poursuit la députée, n’est-il pas néo-libéral de verser des milliards à de grosses entreprises sans la moindre contrepartie sociale et environnementale ?

Or ces entreprises aidées par le gouvernement utilisent cette manne pour dégager davantage de bénéfices, profitant de l’effet d’aubaine pour licencier encore plus...

Autain en profite pour dénoncer la création d’un nouvel hôpital à St Ouen, destiné à regrouper Bichat et Beaujon, avec à la clef, plusieurs centaines de lits en moins.

Questionnée sur la décision de ce restaurateur niçois de braver l’interdiction, elle rappelle le devoir de désobéissance civile, ce qu’a été l’attitude de Rosa Parks, laquelle a bravé l’interdiction qui était faite aux noirs en refusant de céder sa place au passager blanc d’un bus... lien

Quittons Clémentine Autain, et tentons de comprendre ce gouvernement... composé à l’évidence de nombreux bras cassés, et laissant sur place des fracassés.

C’est en partie ce que l’on peut lire sous la plume de Jacques Julliard, dans les colonnes de Marianne.

« L’impression qui se dégage de cette accumulation de faits accablants est celle d’un gouvernement de branquignols et de bras cassés , qui parait ne rien prévoir, ne rien anticiper, et improviser au gré de la conjoncture sanitaire et des humeurs des Français », écrit l’éditorialiste. lien

Dès le début du quinquennat, les bourdes de ce gouvernement se sont multipliées...

Qui a oublié les cafouillages autour de la durée du congé en cas du décès d’un enfant ? lien

Ou les errements sexuels de l’ex-porte-parole Griveaux (lien)...les gaffes à répétition de Ndiaye, (lien)... etc.

Pas un ministre n’échappe à ce jugement de Salomon, tel Bruno Lemaire (rappelez-vous, "avec Bruno le renouveau")...il vient de publier un livre dans lequel, avec un lyrisme frivole comme une enclume, il tresse une couronne de lauriers à son président bienaimé...

Extrait : « il (macron ndlr) me fixa de son regard bleu sur lequel glissaient des éclats métalliques, comme un lac accablé de soleil, dont il aurait été impossible, sous le scintillement des reflets, de percer la surface »...lien

Quittons ce « grand poète », ... et rendons visite à celui que la présidence vient de nommer « haut-commissaire au plan », Bayrou, la caution centriste des marcheurs,... serait-ce pour lui faire avaler la couleuvre du renoncement à la proportionnelle ?... s’ajoutant aux promesses non tenues de la macronie. lien

Une autre qui avale des couleuvres, c’est la ministre de l’écologie, obligée d’endosser la responsabilité de l’utilisation du glyphosate.

Il serait injuste de laisser au bord du trottoir le ministre de la santé qui a mis en scène le moment historique où il s’est fait vacciner, tombant la chemise pour arborer un torse viril. lien

Adepte du « en même temps », il a encore frappé récemment, méritant son nouveau surnom, Olivier « Variant ».

Rappelons au passage que l’Europe a voté contre l’obligation vaccinatoire...et que la France a voté pour. Lien

Et quid de Darmanin, qui tout en vantant le professionnalisme de sa police, tente d’excuser la multiplication des bavures de cette même police ? lien

Sans oublier Blanquer qui fait le pitre dans une école...lien

Mais le champion du monde n’est-il pas notre 1er ministre ?

Cet homme à l’accent rondouillard, capable de chercher les lunettes qu’il a sur son nez, (lien) ou de prendre régulièrement la parole pendant de longues minutes sans avoir donné la moindre information, est à lui même une interrogation. lien

Comment ne pas s'interroger quand il fait un doigt d’honneur dont on voudrait comprendre le destinataire ?

Peut-être à ceux qui, depuis sa nomination, n’ont cessé de le railler ?

Et quid du Président, qui se prend pour Jupiter, comme d’autres se prennent pour Napoléon, Macron, adepte de la bourde à répétition, ce qui ne l’a pas empêché récemment de menacer de virer les ministres trop bavards, visant par exemple Djebbari qui avait malencontreusement promis 26 millions de vaccinés d’ici l’été. lien

Comme dit mon vieil ami africain : « si tu as la fièvre, n’accuse pas le thermomètre ».

Le dessin illustrant l'article est de Folon

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

