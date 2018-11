Aux Mécontents du macronisme comme du gilet-jaunisme

Bonjour

Il est plus que surprenant de voir et surtout de constater le peu de personnes qui prennent conscience de la situation dans laquelle se trouve la France, mais elle entraine avec elle ses complices de l’Europe qui semble porter peu de sens à ceux qui parcours le forum. Nous ne sommes pas dans un combat de rues. La crise sociale est bien plus conséquente que les articles en dehors du votre pose la réalité du contexte. Nous avons le sentiment très profond de vivre le conte du « Petit Chaperon Rouge » mais le nettoyage à effectuer doit unir un peuple et non le démembrer. C’est ce à quoi nous assistons dans tous les sens du terme, ensuite la majorité dira : « Nous ne savions pas » non la différence est de constater que s’il est bon de rire, le pouvoir d’achat passe par la mase des élus qui ressentent l’abandon à la tête de l’Etat. Voilà ce que j’avais à vous faire passer comme message, un seul constat essentiel le pouvoir se gagne il ne se prend pas.

Je vous remercie de votre article et vous souhaite une bonne journée.

¨Patrick Juan