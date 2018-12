Avantages et privilèges

Le clientélisme dans lequel vit la France depuis 1789 reposait sur un contrat tacite entre les représentants d’une population locale et leur clientèle : la corruption avec différents lobbys dont bénéficiait le premier devait ruisseler sur les seconds sous forme de subventions, de népotisme, de prévarications et de passe-droits.

Les « avantages » dont parle l’auteur étaient à la fois une carotte pour ceux qui bénéficiaient d’un véritable ascenseur social en étant élus et de trésor dans lequel puiser pour distribuer les dragées quand l’élu organisait des grand messes dans sa paroisse.

Mais les ogres de la nouvelle économie et du nouveau monde ne distribuent plus de dragées et commencent à manger les enfants des invités auxquels ils n’offrent plus de banquets mais seulement des sermons.

La réaction des sans-dents, de ceux qui ne sont rien, etc... n’est pas morale mais pavlovienne. Quand il n’ay a plus rien dans la gamelle mais qu’on continue à saliver, on a mal auventre et on devient agressif.