Avez-vous très envie de MACRON ?

« On a très envie de vous » proclame l’affiche des Jeunes avec Macron

La jeune garde de la majorité a dévoilé un nouveau support de soutien au chef de l’État, une affiche qui sera placardée 25 000 fois.

Cette déclaration d'amour pour le chef de l'état paraît pour le moins ambiguë. Ils parlent du président comme d'un produit alimentaire ou d'une relation quasi amoureuse. On a très envie de chocolat, de confiserie, on a très envie de Macron, car tout serait bon chez Macron !

affiche de soutien au chef de l’État qui sera placardée 25 000 fois .

Darmanin déjà avait ouvert la voie de l'adulation aveugle en déclarant

"Il n'y a pas un Français qui pense qu'Emmanuel Macron n'a pas été un bon président", Ben voyons !

Alors il nous faut au minimum tempérer cette injonction d'amour sans condition.

Personnellement, je n'ai nulle envie de Macron pour plusieurs raisons, mais de quoi ai-je envie comme la majorité des Français ?

J'ai envie de Liberté, de Justice, de Sécurité, de Respect, de Considération.

Et là c'est la sidération, chacun de ces mots d'espoir étant l'oxymore de Macron.

-Macron et liberté : oxymore, confinement et passe sanitaire et vaccinal qui s'éternisent, une obligation vaccinale qui ne dit pas son nom. Des contraintes incompréhensibles et absurdes.

-Macron et justice : oxymore, une justice à deux vitesses, implacable pour le pauvre clampin qui manifeste ou celui qui a mal mis son masque et laxisme total envers la racaille.

-Macron et sécurité : oxymore, jamais l'insécurité n'a été aussi grande, nous sommes dans un ensauvagement orange mécanique.

-Macron et respect : Alors là oxymore XXL, un président qui par plaisir veut emmerder des Français, c'est exceptionnel et cynique car calculé.

-Macron et considération : c'est un wagon d'oxymores.

La liste des propos méprisants envers les Français est longue

— « Il y a des tas de métiers, je traverse la rue et j’en trouve » à un demandeur d’emploi

— « Le meilleur moyen de se payer un costard, c’est de travailler » à un jeune dans le besoin

— « Il y a dans cette société une majorité de femmes dont beaucoup sont illettrées » à des ouvrières récemment licenciées

— « Je ne céderai rien aux fainéants » lors d’une interview

— »« Il y a des gens qui ne sont rien » à l’occasion d’un échange

— Comment oublier la photo prise à Saint Martin entouré par deux jeunes hommes dont l’un faisait un doigt d’honneur à la France sûrement ?

— La fête de la musique pour le moins détonante avec des textes de chansons pornographiques, festivités indignes d’un président à l’Élysée.

–- La plus grave, « la France donc les français ont commis des crimes contre l'Humanité. »

Alors, s'ajoutant à la forme relationnelle de sa présidence très particulière, le fond, le Bilan.

C'est là sa grande faiblesse, du traitement de la pandémie, en passant par le chômage , les résultats économiques, La dégradation de nos services de santé et l’effondrement de notre système scolaire, aucun feu vert signalent une amélioration. Les prochaines semaines, ce bilan sera examiné et commentésans indulgence par ses adversaires.

Alors je le dis tout de go à ses jeunes partisans, pour toutes ces raisons et pour d’autres encore, je n'ai pas envie de lui, je n'ai qu'une seule envie, celle de créer une affiche qui lui dirait comme un certificat de mauvaise conduite

''Adieu monsieur le président' 'on ne vous oubliera pas, c'est certain et pour vous qui aimez les formules anglaises,

« It‘s over » !