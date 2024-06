Avoir raison en politique n’est pas à la portée du premier venu !

La France est en train de vivre un moment historique. Il faut nécessairement éloigner le péril d’un gouvernement d’extrême droite pour la France. Mais il ne suffit pas de faire ce constat et agir pour éloigner ce péril, il faut comprendre pourquoi la France est arrivée au bord de l’abîme.

Monsieur le Président Macron a dissous l’Assemblée nationale. Il a exercé ses fonctions régaliennes, c’est un acte constitutionnel. Mais cet acte se veut politique, il ne l’est pas ! C’est un acte politicien, et c’est là que réside sa gravité. Dans une certaine mesure, il a été obligé de le faire, et quand en politique un dirigeant est obligé d’agir de la sorte, c’est son incapacité et sa faiblesse qui se manifestent dans toute leur vérité.

Nous avons appris qu’un dirigeant ou leader est le résultat de l’articulation et de la résonance de désirs explicites et/ou inavouables de ceux qui le choisissent et le soutiennent. Le leader est l’interprète de leurs désirs. En réalité, un leader n’existe pas par lui-même, il doit être la caisse de résonance et l’interprète de la volonté d’un groupe ou d’un peuple. Quand il cesse de véhiculer ces besoins profonds, il cesse d’être le leader ; s’il n’a plus cette fonction de résonance affective, il perd son charisme et son pouvoir.

Or, par une campagne purement publicitaire bien orchestrée et de grande envergure, M. Macron a pu faire croire qu’il était cet homme providentiel et qu’il pouvait être l’interprète d’une bonne partie des attentes et des besoins du peuple de France.

Le peuple français, trompé et en conséquence déçu, se détourne aujourd’hui et se venge en votant par réaction contre monsieur Macron et en faveur du Front National (ou Rassemblement National), dans l’attente illusoire que ce parti puisse lui donner satisfaction.

À ces facteurs dus à l’élection de Monsieur Macron et maintenant à sa chute dans l’opinion publique française, s’ajoute un facteur inquiétant dû à l’espace politique français, caractérisé actuellement par sa fragilité et sa pauvreté. En revanche, face à lui et dans ce panorama politique français, il y a un parti d’extrême droite empreint de cohérence idéologique et possédant un discours invariable depuis plus de 50 ans, en contraste avec les autres mouvements ou soi-disant partis politiques.

En effet, ce parti de la famille Le Pen, d’extrême droite, n’a pas varié dans son armature idéologique centrale depuis sa fondation. Il s’exprime dans un récit xénophobe et identitaire de façon permanente. Ses fondements idéologiques puisent dans l’œuvre de Charles Maurras et ses affirmations sur le danger du remplacement du peuple français de "souche" par les étrangers et en particulier par les juifs. Cet étendard a été porté à l’époque par le mouvement de l’Action Française.

Évidemment, ce discours d’exclusion et de remplacement peut résonner et être accepté plus facilement à l’heure actuelle par tout citoyen français, quelles que soient ses origines et ses bases idéologiques, ceci étant aggravé par la vertigineuse vitesse à laquelle s’opère le changement de civilisation qui est en train de se produire à notre époque.

Or, être français dans l’absolu ne veut rien dire ; l’histoire moderne et l’histoire ancienne sont là pour nous indiquer la composition hétérogène de la population française par les vagues successives de migrants qui l’ont composée et la composent. Mais ce besoin concret d’appartenance qui se manifeste surtout à l’heure actuelle où tout semble mouvant doit se traduire par des actions et des faits concrets. Le parti de la famille Le Pen a su le rendre concret, opérationnel et source d’une possible identité supposée ou réelle. De ce fait, on peut maintenant être fier d’appartenir au Rassemblement National sans se soucier des bases idéologiques qui soutiennent et animent ce parti et ses dirigeants !

À cela s’ajoute qu’il y a pour ce parti politique de la famille Le Pen une "storytelling" que beaucoup de monde suit et voudrait imiter ou à laquelle ils souhaiteraient appartenir. Ce parti est devenu presque un produit agréable à consommer !

Face à cette situation politique, sociale et générationnelle de notre pays la France, que reste-t-il à faire et pour réagir face au danger de cette nouvelle peste brune enrobée de chocolat blanc ?

Une prise de conscience des dangers de l’arrivée probable au pouvoir de ce parti, est tout à fait nécessaire ; sinon, la possible emprise de ce parti politique d’extrême droite sur la politique de notre pays peut être progressive, insidieuse et destructrice de nos valeurs, de notre histoire et des libertés héritées de la Révolution de 1789. Et cela peut se produire sans presque que nous nous en apercevions, sous la propagande mensongère faite par ce parti qui prône une restauration des soi-disant principes traditionnels de la société française.

LA FRANCE : UNE GRANDE NATION AVEC UNE POLITIQUE DE PACOTILLE

Force est de constater que depuis 50 ans ou plus, la France est dirigée par des administrateurs d’affaires sans aucune vision de la grandeur pour notre pays. Tout est administré à la "petite année" comme se gère une simple entreprise. Tout est manipulé et tout est gouverné au rythme des affaires et de l’indice de la bourse. Notre pays est également le royaume des lobbys qui agissent contre l’État !

L’État arrive au bout de son souffle, et rendu exsangue, il est la proie des vautours de tout bord avec l’applaudissement des hyènes de la finance !

Au nom du sacrosaint principe de la libre entreprise, on détruit la nature, on massacre les petits paysans et on stimule l’assaut meurtrier contre les vrais créateurs de richesse avec des salaires de misère !

Pour bien comprendre le désastre que nous sommes en train de vivre, il est temps de faire un vrai bilan des dernières années Mitterrand - Rocard - Delors, qui ont été incapables de tracer une vraie route socialiste en faveur du peuple français et ont dessiné cette voie de la décadence et de l’empire du capitalisme sur notre vie quotidienne et par laquelle ont cheminé allègrement Chirac, Jospin, Hollande, Sarkozy, Balladur, ainsi que ce dernier véritable pompier-incendiaire qui se trouve actuellement au Palais de l’Élysée et qui, avec son incapacité à gouverner en faveur du peuple, manipule et compose avec le risque de nous faire vivre directement sous l’emprise de l’extrême droite.

Non ! Le peuple français mérite mieux ! Les dirigeants des différentes factions sous lesquelles s’agitent les responsables de la gauche l’ont-ils véritablement compris ? Nous l’espérons ! Mais le temps presse, et les nuages annonciateurs de tourmentes et de destruction s’amoncellent déjà à nos frontières.

Une France ancrée solidement dans la justice sociale, dans le roc de la laïcité et dans la confiance retrouvée en son destin de pays phare illuminant la route du monde contemporain, comme elle l’a jadis fait, est son obligation et son destin !

H. RAMIREZ

Neuilly-sur-Seine

14/06/2024