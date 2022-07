Baptême du feu pour Élisabeth Borne : et maintenant, au travail !

@Fergus

Et voir quelle sera l’attitude des oppositions, elles aussi au pied du mur !

Bullshit

Pourquoi serait ce aux oppositions de démontrer quoi que ce soit ? Elles sont l’opposition, donc s’opposent, c’est leur jeu. La responsabilité de faire adopter les lois, c’est celle du Gvt qui n’a pas été foutu de mobiliser autour d’un veritable projet (et pour cause, yen a pas, ou le peu qu’il ya personne n’en veut)

Quant à savoir quelle sera l’attitude du pouvoir en place, ben... Maintien de Borne, attitude visant à faire croire qu’ils sont à l’aise alors que non, défausse de responsabilité sur l’opposition, maintien des projets de reforme qui ont mené à la berezina des legislatives, bref du Macron dans le texte (balek, les gens ils m’ont élu je suis l’elu et les zot’ ils sont nuls)

Le reste n’est que pipi de chat, vaines gesticulations et postures consternantes, à l’image de la ridicule motion de censure de la Nupes

Meluche a annoncé la couleur : il veut rendre tout vote impossible pour provoquer la dissolution. Et c’est précisément pour ca que les gens ont voté pour lui : neutraliser les autres dont on a pas pu empecher la réelection du fait du chantage maintenant devenu habituel.

Mais que LREM ne tente pas de masquer leur echec cuisant en attribuant la responsabilité de leurs merdes à l’opposition