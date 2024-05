Bardé, t’es pas là !

@olivier cabanel

le petit peuple ne raisonne pas ainsi et il est plus sensible par ce qu’il entend 24h/24 (immigré dangereux, OQTF non satisfait, etc, etc).

Cette affaire d’immigration on en fait tout un plat alors qu’à mon avis, il y a d’autres problèmes plus urgents.

A mon avis, LFI est à côté de la plaque sur différents sujets et le tir groupé contre eux font qu’ils plafonnent.

A partir du 27 Mai, l’OMS va discuter du nouveau Pandemic Treaty : en France, personne n’en parle.La nouvelle ministre du travail et de la Santé s’est montrée fière à coté du directeur de l’OMS : à mon avis, la France va signer ce nouveau traité alors que c’est la perte de souveraineté sanitaire qui est une conséquence.