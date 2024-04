Bayard, le bon chevalier sans peur et sans reproche

« Monsieur, il n’est besoin de pitié pour moi, car je meurs en homme de bien ; mais j’ai pitié de vous, car vous servez contre votre prince et votre patrie ! »

Cette parole, on pourrait la dire aux oppositions populistes dans la France d'aujourd'hui, celles du RN et de FI, qui soutiennent Vladimir Poutine contre l'Ukraine et l'Europe, les États qui veulent l'échec de la France, ces patriotes de pacotille et véritables traîtres à la France, de la même farine que ce Charles III, le Connétable de Bourbon (1490-1527), à qui ces derniers propos (probablement apocryphes) du preux chevalier étaient adressés avant de mourir. Le Connétable s'était retourné en 1523 contre son propre roi, François Ier, et était à la tête des troupes de l'ennemi Charles Quint, auteur de la défaite de Pavie et de l'emprisonnement du roi de France.



Le fameux chevalier Bayard, qui a fait rêver des générations d'écoliers, est mort il y a 500 ans, le 30 avril 1524. Blessé mortellement la veille au combat, en Italie, dans le Piémont, d'un coup d'escopette qui lui a détruit la colonne vertébrale, il a succombé en valeureux et courageux patriote. J'ai habité à Grenoble et les grenoblois, et plus généralement, les dauphinois sont très attachés à la figure historique de Bayard parce qu'il était une figure locale, né 48 ans auparavant, en 1476, à Pontcharra, près de la Savoie. Cependant, c'était en tant que lorrain que je me suis attaché à sa figure historique, quand j'étais enfant et que j'apprenais à lire avec "Le Tour de France de deux Enfants" de G. Bruno (j'ai déjà évoqué ce livre mythique de 1878 qu'on pouvait encore acheter neuf dans des hypermarchés il y a une trentaine d'années).



Et c'est donc avec cette image (qu'on appellera d'Épinal) que j'ai associé définitivement le chevalier Bayard : blessé, il a demandé à ses hommes de l'installer en appui contre un arbre mais le visage face à l'ennemi pour qu'il puisse mourir en paix et avec bravoure. Refusant de partir en retraite, il est mort chez l'ennemi qui a rendu le corps à la France après l'avoir honoré (car il fascinait aussi l'ennemi).



Il a été enterré en grandes pompes à la cathédrale de Grenoble et inhumé au Couvent des Minimes de Saint-Martin-d'Hères, qui a été détruit pendant la Révolution. Ses restes supposés ont été transférés le 24 août 1822 à la collégiale Saint-André de Grenoble. En fait, il s'agissait de restes d'une femme. D'autres restes ont été retrouvés sous l'ancien couvent en 1937 dont les premières analyses ADN (rendues publiques le 2 mars 2017 à Montpellier) auraient confirmé l'identité de Bayard, même si depuis 1875, Bayard n'avait plus de descendant direct. Le préfet de l'Hérault Jean-Christophe Parisot a pu reprendre à son compte le nom de Bayard en 2012 et faire procéder à ces analyses génétiques. Son but serait de donner une sépulture décente à Bayard à sa ville natale, Pontcharra, au château où il est né. J'ai eu l'occasion de visiter ce château construit en 1404 mais qui n'est plus qu'une ruine, détruit depuis longtemps (et depuis 2006, un vin se produit dans ces terres).



Revenons à Bayard : Pierre III Terrail, seigneur de Bayard depuis la mort de son père en 1496. Il était d'une noblesse assez récente, surtout par sa mère, et sa famille a donné trois évêques de Grenoble (dont l'un était son oncle) et un cardinal. Avec l'image de sa mort, il y a deux autres images d'Épinal qui restent aussi ancrées dans la mémoire des écoliers.



C'est d'abord la bataille du Garigliano le 29 décembre 1503, où Bayard s'est montré héroïque. Les troupes françaises étaient en retraite, quittant le Royaume de Naples, et combattaient les Espagnols. Cependant, les Espagnols étaient bien plus nombreux que les Français (1 500 à 2 000 contre 300), mais Bayard, en arrière-garde, a su résister seul aux assauts des Espagnols en les arrêtant sur le Pont du Garigliano assez étroit, le temps de prévenir l'artillerie qui est venue le secourir, si bien que les Espagnols ont battu retraite (très momentanément, puisque finalement, les Français ont dû quitter les lieux, mis en déroute). Le Pont du Garigliano qui traverse la Seine à Paris, dans la continuité du boulevard Exelmans, inauguré le 24 avril 1967, ne renvoie pas en référence cette bataille mais la Bataille du Garigliano de mai 1944, durant la campagne d'Italie, où les troupes du général Alphonse Juin se sont montrées héroïques face à l'ennemi.



Ce n'était pas le premier exploit militaire de Bayard qui s'était déjà illustré dans le combat courageux et brave, en particulier lors de la Bataille de Fornoue le 6 juillet 1495. Il participa à d'autres batailles les années suivantes, dont celle d'Agnadel le 14 mai 1509 où il a inversé le cours des événements, permettant au roi Louis XII d'entrer à Venise (au prix très cher du sang de près de 15 000 personnes toutefois). Cela l'a conduit à être nommé capitaine (grade réservé aux puissants nobles).



Enfin, est venue la fameuse Bataille de Marignan. Le lendemain de la victoire, le 15 septembre 1515, Bayard aurait adoubé le roi François Ier (arrivé sur le trône le 1er janvier 1515) pour le faire chevalier. Cette image d'Épinal ne serait pas tout à fait fausse, mais François Ier aurait déjà été fait chevalier et il aurait redemandé à Bayard de l'adouber pour l'honorer publiquement. Il l'avait également nommé lieutenant général du Dauphiné le 20 janvier 1515, ce qui signifiait en fait les fonctions de gouverneur, qu'il assuma avec assiduité et popularité jusqu'à sa mort. Il a dû notamment régler un conflit entre la ville de Grenoble et l'évêché. Il a également dû gérer une épidémie de peste et les inondations du Drac.



En août 1521, Bayard est parvenu très habilement à tenir le siège de Mézières, donnant aux troupes du roi le temps de se rassembler. À cette occasion, Bayard fut encore honoré et récompensé, mais pas du titre de maréchal de France réservé aux grands nobles que son second, le futur duc Anne de Montmorency (1493-1567) reçut le 27 avril 1522. Ce dernier allait d'ailleurs être l'un des hommes les plus puissants de la Renaissance, Connétable de France et ami intime de François Ier.



Il est très probable que n'a jamais eu lieu la confrontation directe entre le Connétable de Bourbon, son ennemi, et Bayard au soir de sa vie, lorsqu'il a été atteint mortellement par une arquebuse. C'était probablement dans un objectif de propagande politique que cette histoire a été très vite diffusée, pour bien montrer d'un côté le traître et de l'autre le fidèle et loyal chevalier dont le courage a été jusqu'à en perdre la vie. La phrase mise au début de l'article est donc, comme je l'indiquais, plus apocryphe qu'authentique.



À la fin du chapitre sur Bayard dans le manuel de G. Bruno, on y lit cette leçon de morale qui devrait encore être enseignée : « Nous ne sommes que de pauvres enfants, c'est vrai, mais néanmoins nous pouvons prendre ensemble la résolution d'être toujours courageux nous aussi et d'aimer, comme le grand Bayard, notre chère France par-dessus toutes choses. ». "Accipit ut det". Sa devise latin voulait dire : il reçoit pour donner.



À l'occasion du cinq centième anniversaire de cette disparition, le conseil municipal de Pontcharra et l'association Les Amis de Bayard seront présents lors d'une cérémonie en hommage au chevalier sans peur et sans reproche avec dépôt de gerbe et travaux d'écoliers le mardi 30 avril 2024 à partir de 10 heures sur la place Bayard.





Aussi sur le blog.



Sylvain Rakotoarison (27 avril 2024)

http://www.rakotoarison.eu





Pour aller plus loin :

Le chevalier Bayard.

Saint-Just.

Louis XVI.

Henri VI, comte de Paris, ou l’impossible retour du roi.

Henri VII : le roi de France est mort un 21 janvier.

Louis XIV.

François Ier.

Philippe V.

Colbert.

Lully.

Révocation de l'Édit de Nantes.

Napoléon Bonaparte.

Napoléon III.

Jeanne d’Arc.

Le coup de Jarnac.

Concini.

Congrès de Vienne.

Guillaume II.

Nicolas II.

Otto de Habsbourg-Lorraine.

Élisabeth II.

Victoria, mamie Europa.

Maximilien Ier du Mexique.