Bayrou, le dindon de la poire... ?

Le patron des « centristes » a servi longtemps de caution à son patron, un certain Macron, mais a-t-il enfin compris qu’il était l’objet d’une consternante manipulation ?

Il avait été nommé ministre de la justice, mais comme par hasard, une vilaine histoire lui tombe dessus, l’obligeant à démissionner quelques jours après sa nomination, suite à la déplorable affaire des assistants parlementaires. lien

Il avait aussi comme demande « la proportionnelle » aux élections, et a récemment réactivé son vœux en proposant un référendum sur le sujet (lien), mesure promise par Macron… mais le temps passe encore, et rien n’est acté...alors il ronge son frein, tout en restant solidaire du « patron »…lien

faut dire qu’en 5 ans, il s’est fait promener sans bien réaliser à quel point il était manipulé…

Voici qu’a l’aube de ce second (et dernier) mandat, le patron du gouvernement annonce qu’il est prêt à décider du « dossier retraite », en passant par un amendement (comprendre le 49/3)… et Bayrou fait la gueule, menaçant de menacer…lien

Y aurait-il un début de révolte de sa part ?

On pourrait le croire lorsque l’on apprend qu’il ne s’est pas rendu à la cérémonie d’officialisation du nouveau parti de Macron, le déjà fameux « renaissance », prétextant, sur l’antenne de France Inter, que son agenda ne l’avait pas permis…

En réalité, des le mois d’avril dernier, lui et Édouard Philippe avait dit non au parti unique de Macron. Lien

ça ne semble pas vraiment plaire au petit roi, qui vient de mettre en garde contre la division de son camp.

Bruno Le Maire en a remis une couche en dénonçant « l’immobilisme, lequel ne serait pas conforme à ce pour quoi nous avons été élus ». Lien

Mais revenons à Bayrou…

Pour le calmer, on se souvient que le chef de l’état lui avait donné un nouveau jouet, en le faisant « commissaire au plan », mais depuis sa nomination à ce poste prestigieux, qu’en a fait l’intéressé ?

Le « Monde » s’est posé la même question et dans un article cruel : « seize mois et dix « note d’ouverture » plus tard, bien malin qui peut dire ce que fait réellement François Bayrou au HCP ».

L’intéressé y voit pourtant un bilan « remarquable »...en précisant qu’il a agit entre autres dans le domaine de « la reconquête de la production et l’énergie »…

Réponse assez cocasse faite en début d’année alors que 8 mois après la France est justement acculée, privée du gaz russe, et de quasi des 2/3 de son parc nucléaire (32 réacteurs ) touché par des pannes en tout genre, consécutives à la corrosion des vieilles canalisations de ses centrales nucléaires...dont « l’Obs » affirme que « ces problèmes de corrosion n’étaient pas prévus », ce qui est un mensonge comme on va le découvrir. lien

En effet, le problème de la corrosion nucléaire ne date pas d’hier, puisque EDF connaissait ce problème depuis 1984, soit près de 40 ans, et si l’exploitant tente de minimiser le problème, l’IRSN (Institut de Radioprotection et de la Sûreté Nucléaire) affirme avoir recensé 150 cas de corrosion entre 1983 et 2007. lien

Comme le précisent Mariama Darame, Laura Motet et Audrey Tonnelier, dans le quotidien, « la nomination de François Bayrou à ce poste est surtout un moyen pour lui de conserver de l’influence dans les premiers cercles de la Macronie ». lien

il est vrai que, sur la question nucléaire, Bayrou en est un fervent défenseur, quoiqu’il arrive...et c’est le moment de découvrir ce qu’en pense Fabrice Nicolino dans les colonnes de Charlie Hebdo.

Il explique dans cet article le puissant lobby qu’a exercé CEA-EDF-Orano envers le patron du Modem.et Bayrou a bien compris la leçon puisqu’il s’est fendu d’un article sous le titre « Électricité, le devoir de lucidité »...en ces temps où la menace d’une pénurie électrique pèse sur le pays, on s’interroge sur cette « lucidité »…

Bayrou ajoute, avec une parfaite mauvaise foi, que « tous les spécialistes jugent impossible que les énergies renouvelables prennent la place ».

et Nicolino de s’indigner : « c’est faux, bien entendu, tous les spécialistes n’ont pas été interrogés, car cela aurait dérangé le propos général...on s’est contenté de piocher dans la longue liste des spécialistes officiels du nucléaire, ceux qui sont dans le système et n’en imaginent aucun autre ». lien

Ajoutons que cette corrosion n’est pas à prendre à la légère, car elle touche le circuit de refroidissement, et qu’en cas de défaillance de celui ci, c’est la porte ouverte à l’accident nucléaire majeur, d’autant que la surprise est grande de découvrir que ces canalisations en acier inoxydable s’oxydent quand même...lien

En attendant le commissaire au plan semble justement rester en plan, à part sa volonté d’investir de nouveau dans le nucléaire, et la timide fronde qu’il mène contre le chef de l’état, car comme dit mon vieil ami africain : « l’autruche dit : quand il faut voler, je suis un chameau, et quand il faut porter un fardeau, elle dit : je suis un oiseau ».

l’image illustrant l’article est de l’auteur

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

Articles anciens

Bayrou, le cocu perpétuel

la victoire en perdant

Macron dépouillé

ils narguent le monarc

la meute ou le troupeau ?

la panique En Marche

on a marché dans la REM2

En marche, premiers dérapages

Passée la Borne, y a plus de limite

qui sera le prochain 1er sinistre ?

restauration ou second en pire ?

la guerre des clans

travailler rend-t-il malade ?

des métiers à la con

j’aime pas les riches

travailler, moi jamais

rien faire c’est la conserver

bonjour les robots, adieu les humains

la victoire en perdant

la grande illusion

cette France qu’ils ont bradée

des sondages sans profondeur

lui président ?