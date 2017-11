Belgique terre de tolérance et d’asile : au Fou ?

Si on s’en réfère à Michel Foucault[[1]], il y a en Flandre (Belgique) un petit village Geel ou Gheel où depuis plus de 600 ans, la fin du Moyen Age, les malades mentaux jouissent d’un statut spécial pour ce qui était de leur « sort » et de l’asile en tant qu’aliénés, en liberté, accueillis dans des familles de la localité….Gheel, comme la maison mère d’une communauté religieuse, a essaimé en France, en Allemagne. Mais cet exemple de tolérance est-il un encore apanage de la Belgique ? ….

Environ 200 ans plus tard, en 1523, sous Charles Quint (proclamé Roi des Espagnes en 1515 à Bruxelles), deux frères de l’ordre des Augustins appartenant à un couvent d’Anvers, s’étant aliénés l’Eglise Catholique Apostolique et Romaine pour avoir épousé les idées de Luther de 1517, ont été brûlés vifs sur la Grand Place de Bruxelles (une première européenne parait-il). Quant à l’Eloge de la Folie de 1509, il n’a pas été écrit à Bruxelles, Erasme n’y séjournant qu’en 1531 (mais peu s’en fallu…..). En 1576 les mercenaires espagnoles privés de soldes par la faillite de la Couronne espagnole, mirent à sac Anvers et y font périr 10.000 habitants. Cette ville et ses édiles actuels sont le fer de lance de l’indépendantisme flamand en Belgique …..

Il y a eu les folles et les fous de Newport, petite ville sur l’Yser (complètement rasée lors de la bataille du même nom entre 14 et 18). Là, tout a été reconstruit à l’ancienne : l’église et la mairie en style gothique….Et sur la porte de cette mairie, il a été apposé dignement une stèle commémorative reprenant les noms des sorciers et des sorcières (en fait des « fous » et des « folles ») qui ont été passés au bûcher sur la Grand-Place entre 1602 et 1652[2]. Ce qui est « dingue », c’est que les noms des Maires, Baillis, Châtelains, Chanoines, Curés et Echevins qui ont ordonné les exécutions n’apparaissent pas en « miroir » sur une stèle symétrique…

Deux siècles plus tard, il y eut, accueillis à Bruxelles, bien des étrangers plus ou moins mal vus chez eux : Karl Marx qui de 1845 à 1848 y écrivit son « Manifeste du Parti Communiste » (et fut expulsé, en 1849, vers l’Angleterre)[3]. Victor Hugo s’installe Grand-Place de Bruxelles et après un exile de 10 ans en Angleterre y revient en 1861 pour y publier son œuvre maîtresse : les Misérables. De 1864 à 1866, dans cette même ville, Baudelaire écrit un pamphlet virulent, contre la Belgique et surtout contre Bruxelles intitulé « Pauvre Belgique ! ». En 1891 le Général Boulanger se réfugie à Bruxelles et finalement s’y suicide. A partir de 1892, les Frères Reclus, Elie et Elisée (c’est pour ce dernier que fut créé l’Institut des Hautes Etudes de l’Université Libre de Bruxelles), vécurent « exilés » en Belgique, moururent et furent inhumés, selon leurs dernières volontés, sans cérémonie à Bruxelles.

Il y a eu, naguère, une terroriste Kurde, Ferhiye Erdal, assignée à résidence, dont la Sûreté belge a malheureusement « perdu » la trace…[4]. …Mais il y a eu pire….C’est l’affaire Nizar Trabelsi. Il s’agit d’un ressortissant belge, d’origine tunisienne, médiocre footballeur, musulman, radicalisé, noir, barbu et (donc) conspirateur en vue ce perpétrer un attentat terroriste sur une base militaire, près d’Anvers, abritant des armes nucléaires U.S (ce qui est ridicule, sachant que la Belgique est un Etat de Droit ayant signé et adhéré au traité de non-prolifération des armes nucléaires……….donc : CQFD). Condamné par la justice belge à 10 ans de prison, les USA demandent son extradition. Normalement les pays n’extradent pas leurs ressortissants vers un pays où les délits (objets de la condamnation) n’ont pas été commis…….Mais voilà, en terre de tolérance et d’asile, on respecte les droits de l’homme…Heureusement les avocats de Trabelsi vont en recours à la Cour Européenne de Justice et obtiennent gain de cause : Trabelsi ne peut être extradé vers un pays où il serait incarcéré à Guantanamo et où le risque d’être torturé ne serait pas nul. Mais, malheureusement, quelques minutes avant que le prononcé du jugement ne soit notifié au (ou à la) Ministre belge compétent(e) en la matière, Trabelsi est mis sur un avion de la CIA qui l’emporte …. Du coup la Belgique se voit condamnée à verser à Trabelsi 100.000 €…..[5][6]

Et il y a d’autres condamnations de la Belgique :

Conditions inhumaines, cruelles, et dégradantes pour les détenus dans les prisons belges : quatre prisonniers par cellule (« individuelle ») avec seau hygiénique derrière un paravent, vidangé une fois par jour ????

Un détenu devenu non maitrisable se voit tabassé à mort par des « robot cops » prévus à cet effet ?????

Mais heureusement, pour la cas de Monsieur Carles Puigdemont et de ses quatre ex-ministres, assignés à résidence conformément au mandant européen lancé par la justice espagnole, la chambre du conseil de Bruxelles accepterait de prendre en considération l’acceptabilité des assurances que la Justice espagnole devrait offrir à propos des conditions d’un procès juste et équitable ainsi que des conditions de détentions de ces accusés au cas où il seraient extradables…..En attendant … l’Hôtel Chambord est tout à fait abordable pour le budget du Ministère de la Justice belge….(+/- 125 €/nuit et par personne, Wi-Fi et petit déjeuner inclus)

La Belgique terre de l’immunité surréaliste même en question de tolérance et d’asile ?

Pas vrai Poutou ?