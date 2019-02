Benalla en prison : vers la fin de l’impunité ?

@velosolex

bonsoir,

« C’est tout juste si cela ne s’est pas résumé à un procès contre le sénat. Ahurissant »

Et à ce jeu le Sénat pourrait être le grand gagnant, parce qu’il est issu de grands électeurs, ancrés dans la tradition française .... et les journaux sont bien plus sensibles à ces personnes que d’autres médias plus modernes ....