Benjamin Griveaux ne sera pas le maire de Paris…

@Leonard « SECURITE DE LA NATION » C’est beaucoup ! Le gus au mieux, il a fait rapporte-paquet le mercredi...C’est déjà gravé dans le marbre de Wikipedia : « De novembre 2017 à 2019, il exerce la fonction de porte-parole du gouvernement, rattaché au Premier ministre. Il démissionne du gouvernement pour se présenter aux élections municipales de 2020 à Paris, pour lesquelles il obtient l’investiture de La République en marche. Après la divulgation de vidéos privées, il se retire finalement de la campagne des municipales en février 2020. »

Ce qui est grave politiquement, c’est que Macron se soit mêlé en tant que PdR, au-dessus des partis (et pas au-dessus des parties !), de cette campagne électorale pour le niveau municipal (le ras des pâquerettes politicien) à Paris, en laissant l’affrontement Grivoix / Vilani se développer et avoir convoqué le fort en maths pour l’explication de gravures, lequel lui a répondu avec un gros doigt ! Grosse caguade...Avec les 2 autres, Guillaume et Lemoyne, à Biarritz, la rigolale s’est vite terminée... Du coup, ce qui était l’affaire de Guérini le chauve qui peut peu, chef du parti LREM, invisible en tout, le nettoyage interne du linge sale partisan va tourner au nettoyage de l’écurie LREM au niveau national... On est mal, patron ! Dans le genre, à venir, Collomb à Lyon...Ministre de l’Intérieur, trop de boulot, pas de combine possible, hop je me casse sans pour autant déserter à Lyon, peinard et des affaires aux petits oignons (recettes à la Bocuse) comme un rat dans un fromage ! https://www.nouvelobs.com/municipales-un-jour-une-ville/20200214.OBS24834/a-lyon-le-dernier-combat-de-gerard-collomb-l-empereur-trahi.html On est mal, on est mal, patron !