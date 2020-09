Berlin, 29 Août 2020 : les allemands découvrent la Giletjaunisation du mouvement anti-Corona

Expatrié depuis une dizaine d'années en Allemagne j'ai été surpris de voir comment la presse allemande traitait ou plutôt ne traitait pas le sujet des Gilets Jaunes. Trop concerné par le sujet et lisant avidement la presse française j'ai négligé l'analyse de la presse allemande.

Ce n'est que quand mes voisins allemands ont commencé à me regarder d'un air apitoyé en me disant que le nazisme n'était plus l'apanage du seul peuple allemand que j'ai senti qu'il y avait un loup.

De fait la presse allemande a systématiquement minimisé l'importance de ce mouvement et dès que possible l'a diabolisé en associant les GJ aux nazis.

« Les allemands n'ont qu'à balayer devant leur porte » me disais-je à l'époque.

Jusqu'à ce samedi 29 Août 2020 à Berlin.

Une amie de 50 ans plutôt placide d'ordinaire, décide de monter à Berlin pour manifester pour la liberté en général et contre le port du masque. Elle n'est nullement nazi ou d'extrême-droite (nous n'habitons pas un de ces Länder de l'ex-DDR, terreau fertile de l'AFD, Pegida et autres joyeusetés). Ceci dit tant que ces partis ou associations ne sont pas formellement interdits, je ne vois pas pourquoi on devrait les stigmatiser plus que ne le ferait une condamnation pénale.

Comme c'est sa première manif, en bonne néophyte elle inonde ses contacts WatsApp de messages et de minifilms. Simultanément je laisse tourner en incrustation sur mon PC le live direct de RT deutsch -Live qui dure 11 heures !

Sans aller à le regarder attentivement, picorez-y afin de vous impreigner des personnages et de l'ambiance.

Vers 17h, le cortège défilant tranquillement, je décide de voir comment les médias français couvrent l'événement. A ma grande stupéfaction Le figaro titre :

La police interrompt une manifestation « anticorona » à Berlin

EN IMAGES - Des milliers de « libres penseurs », militants antivaccins, conspirationnistes ou encore sympathisants d'extrême droite ont été réunis. Une manifestation similaire a eu lieu à Paris.

Ca donne le ton ! C'est mon amie qui va être contente de ces qualificatifs.

Interloqué je la wathsappe (du verbe wathsapper) et lui demande si elle n'a pas atterri dans un monde parallèle. Elle me rassure. Juste que le défilé a mis beaucoup de temps à démarrer. Et elle me transmet des clips dudit défilé.

Interloqué je me tourne vers les médias allemands et là idem !!!

Tagesschau, ARD, die Welt tous ne parlent que de l'annulation de cette manif.

J'en ouvre un au hasard pour apprendre que la manif a bien été interdite mais que suite à un recours des organisateurs la cours constitutionnelle a annulé cette interdiction.

Il faut creuser pour apprendre que, tout compte fait non, l'interdiction édictée par le Tribunal adminsistratif supérieur de Berlin (Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg) a été annulée le samedi matin.

18h : mon amie défile toujours.

J'aurais dû avoir le réflexe de faire des copies d'écran de mes recherche Google du 29/08/2020 car bien sûr maintenant tout a changé. Idem pour les articles des journaux qui ont été réactualisés. C'est du pur Orwell.

Robert Kennedy Jr. fait un speech très attendu et très remarqué où il annonce -pince sans rire- que tout ce qu'on retiendra de son discours c'est qu'il a parlé devant un parterre de "5000 nazis".

Et pour finir c'est « l'attaque du Reichstag » par des néo-nazis vers 19h ce même samedi.

Et l'ensemble des médias de se ruer sur l'action spectaculaire de cette poignée (une centaine de personnes) pour noyer sur l'air du « retour de la peste brune » toute compréhension de ce qui s'est passé ce samedi-là.

Il me faudra attendre lundi pour avoir un compte-rendu verbal complet de mon amie afin d'y comprendre enfin quelque chose.

Ce samedi-là ont eu lieu beaucoup de manifestations à Berlin. Et entre autre une manifestation d'extrême droite anti-mesures-Corona(qui a été autorisée) et une autre d'extrême-gauche pro-mesures-Corona (autorisée elle aussi).

La manif à laquelle mon amie participait a été organisée par une association Querdenker-711 (qu'on pourrait traduire par « Penser autrement »).

Je vous laisse découvrir toute « l'horreur nazi » qui se cache derrière Querdenker-711 ainsi que son appel à la manif du 29/08/2020.

Cette association a déjà organisé un événement à Stuttgart le 1er Août afin de dédramatiser la crise du coronavirus et de remettre dans une perspective sereine la lutte contre ce virus. 20.000 personnes s'y sont rendues.

Ca n'a pas du tout plu en haut lieu. Et la manif du 29 Août à Berlin a d'abord été interdite. Puis l'interdiction a été annulée juridiquement au grand dam des dirigeants allemands (la Justice en Allemagne n'est pas encore inféodée à l'exécutif comme en France). Les dirigeants comptaient alors sur les deux premières manifestations autorisées (extrême-droite et gauche) pour faire le spectacle et décrédibiliser toute contestation « anti-Corona ».

Pas de chance les citoyens sont venus en masse au rendez-vous (38000 personnes).

Mais ça ce sont les chiffres "officiels". On verra plus bas une toute autre réalité.

La police a tout d'abord nassé la foule sur la place de la Porte de Brandenburg et une partie de l'avenue « Unter den Linden » en l'empêchant de déborder vers les rues adjacentes.

Puis ironiquement la Police constatant que les distanciations sociales n'étaient pas respectées, elle se voyait dans l'obligation d'interdire le défilé ! Pas de chance dans le public il y avait quelques pointures en Droit qui ont illico -par téléphone- saisi la justice en référé. Ainsi à 13h la Police a piteusement rouvert les accès et le défilé a enfin pu commencer dans le respect des distanciations sociales.

Mon amie a vu un individu déployer une banderole nazi et complaisamment se faire photographier sous toutes les coutures. Et quelques minutes plus tard la replier et s'exfiltrer tranquillement.

Puis toujours dans le respect des distances ont eu lieu une série de speechs (dont celui de Kennedy Jr.) et la manif a pris fin à 21h.

Pendant ce temps la déclinaison française de cet événement n'a rassemblé que 200 à 300 personnes, place de la Nation à Paris. Normal, après l'expérience des GJ, la contestation en France a appris dans sa chair ce qui lui en coûte de défier notre gouvernement "démocratique" et se méfie. Sans compter que l'application de la Stratégie du choc de Noami Klein a plutôt bien marché avec le Covid-19 en France.

Revenons pour finir en beauté sur un article destiné à la presse par la très officielle association de policiers "Kritische Poliziten" (les Policiers Critiques)

Il en ressort que :

Ce samedi-là il y avait 7 manifestations à Berlin dédiées à ce thème (pro ou contra)

Ces manifestations ont mobilisé au bas mot plusieurs centaines de milliers de personnes

Les rues habituellement remplies par de telles manif avant les mesures de distanciations auraient fait remonter le chiffre d'un million de personnes

La protection policière du Bundestag, stratégique, est normalement dédiée à un officier responsable expérimenté. Là c'était un débutant qui s'est laissé débordé par les extrêmistes de droite. On aurait souhaité la bavure qu'on ne s'y serait pas pris autrement

Le seul journal qui a relaté correctement toute l'affaire est le Suddeutsche Zeitung lequel est abondamment cité

Pour réaliser cet article j'ai décidé de me passer du fureteur Google car je constate de plus en plus que Google enterre les informations qu'il a décidé de « censurer ». J'utilise donc Duckduckgo et quelle ne fut ma surprise de voir ce message quand j'ai essayé d'ouvrir une vidéo Youtube conseillée par mon amie concernant un dangereux (sic) psychiatre activiste anti-corona : Raphael Bonnelli.

Je ne savais pas que Youtube vous mettait un traceur en cas de lecture déviante !

Faites l'essai avec ce lien. Mais d'abord nettoyez les cookies de vote fureteur puis ouvez Duckduckgo et pour finir ouvrez ce lien d'une des vidéos de Raphael Bonelli pour tomber sur ce message

Suis-je le seul à penser que le collier étrangleur se resserre ?