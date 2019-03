Bernard Tapie : faut-il encore s’acharner sur cet homme ?

Nous n’allons pas nous acharner sur Bernard tapie, mais nous le subissons pour les plus anciens d’entre nous, depuis les années Mitterrand. Nous avons été très, très patients. Peut-être pas le genre de bonhomme sur lequel il faudrait s’apitoyer non plus.

Vous êtes pigiste, et donc faiblement rémunéré et excusable, ou simplement à la masse ?