Bienvenue en République Démocratique Française !

... j’ai du mal a comprendre pourquoi vous vous attaquez a LaRem alors que les taux de popularité de Macron sont stratosphériques en comparaison avec ceux de... Hollande par exemple.

Je constate simplement qu’après quasiment 50 ans de pensée unique et de « jouer a se faire peur » en politique, on continue dans la vie de tous les jours avec ce virus.

Ce que je remarque, c’est que notre pays depuis 1972 a été soumis a une thérapie de soumission incroyable, parfaitement bien ciblée et dont les objectifs sont parfaitement dissimulés derrière l’arbre de la sécurité (ou le doigt du sage... comme vous voulez). Vous savez de quoi je parle, il s’agit de la limitation de vitesse et de écosystème qui s’est développé autour et , lisez-moi bien, le réchauffement climatique profite, si ce n’est perpétue le grand mécanisme de soumission que nous avons initié au moment de la guerre du pétrole en 1973 !!! Cette continuité est aujourd’hui à l’oeuvre, analysez bien, il est déjà moins question de risque ou de pollution, mais de « liberer l’espace urbain » de ses automobiles, polluantes ou pas, dangereuses ou pas au nom d’une modernité que la maire de Paris, par exemple, exprime trés bien.

Et n’objectez pas que notre monde doit etre plus frugal, moins dispendieux, ce n’est pas l’objectif, pas plus que la vie a crédit sur le capital de la planete decreté cette année en août... il y a là une blague que vous pouvez faire gober a ceux qui ont le nez dans le guidon et qui votent pour « vous ».

Alors le COVID19 n’est que le chiffon rouge agité devant le taureau, sauf que le taureau n’a pas de cornes que les radars ont limé, mais n’a plus ni queue ni oreilles et encore moins de couilles a ramener par le matador le dimanche soir a la maison.

50 jours de confinement, inédit, mêmes aux temps passés sans « démocratie » ce n’est plus une mesure de sécurité sanitaire, c’est un acte de dictature et ça continue, que je considère intolérable dans la manière où il a été mis en oeuvre... par exemple 135 euros pour faire ses courses sans papier... déployer avions, drones pour chasser quelques promeneurs en foret ou sur une plage vide ce n’est plus de la prudence, c’est de la coercition qui n’a rien a faire dans un pays ni dans le contexte... et c’est clairement l’homologue du radar, pas encore automatique, mais qu’on tente d’instituer avec les applis smartphoniques provisoirement suspendus et le suivi avec denonciation rémunerée des malades (50 euros la dénonciation +2 euros avec le nom et +4 euros avec le numéro ss) et l’enregistrement de leur vie allant jusqu’a ceux qu’ils ont croisés. ... vous comprenez bien que joindre le numero SS, c’est le numero INSEE permet de joindre toutes les informations medicales et fiscales de ces personnes.

J’arrete ici, j’ai tant encore a dire, mais pensez bien... vous perdez non seulement une (grande) part de votre liberté pour un petit peu de sécurité hypothétique, mais je peux vous assurer qu’aprés l’état d’urgence sanitaire, les lois que nos amis LaRem votées aussi par LR garderont les trace d’ARN du virus et cela fera mal, tres mal et nos ecolos-verts en profiteront aussi pour dégainer leur dogme.

... vous vous en foutez... parfait c’est votre problème, mais je ne reconnais plus mon pays. jamais je n’aurais pu imaginer voir ce qu’il se passe aujourd’hui, jamais je n’aurais pu imaginer des citoyens, une classe politique et surtout, surtout, a quel point nos institutions, comme notre systeme économique est corrompu... jusqu’a l’os... et pourtant j’aime....

Macron, là dedans... un pantin qui parle comme un curé pour son prêche de 5 heures du mat’, une publicité mensongère pour un gouvernement mené par un autre ayatollah bégayant quand cela l’arrange et qui ne sait pas ce qu’est ni la politique, ni le bon sens et encore moins le minimum de cette fibre nationale qui fait société, tant son modèle ou ce qu’il croit être sa fonction l’entraine à executer son rôle de garde chiourme...

Il est temps de revenir a la démocratie...

Chao