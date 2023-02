BIG BROTHER s’invite aux Jeux olympiques Paris 2024 !

Les JO 2024, à Paris, c'est déjà la fin de la liberté de circuler librement. Une première en France depuis l'occupation :

« 2024 : 185 km d'axes routiers exclusivement réservés aux personnes accréditées dont une seule voie réservée sur les trois quarts du boulevard périphérique »

Tant pis pour les autres, les non accrédités !

Voici une des premières mesures annoncées.

La deuxième commentée par le canard enchaîné est encore plus dangereuse

C'est la surveillance de masse organisée avec 25000 agents privés, l'armée si nécessaire et des drones équipés qui vont être omniprésents.

Ils vont pouvoir tout surveiller.

Big brother est un plaisantin à côté de Darmanin !

Aucune évaluation indépendante n'est prévue.

On n'est jamais mieux servi que par soi-même.

La Liberté, bafouée, malmenée, ignorée, c'est l'un des premiers principes de la République qui n'existera plus comme principe !

L’Égalité des droits est le deuxième principe balayé d'un même mouvement ;

Des zones entières risquent, en plus des 185 km d'axes routiers d'être limitées à des personnes triées sur le volet.

Quant à la Fraternité, elle n'existe plus.

Comme je l'ai déjà expliqué, beaucoup d'hôtels utilisés par le 115 dans les départements de la petite couronne et même de la grande couronne de Paris arrêteront leur conventionnement pour s'adresser à la clientèle des Jeux Olympiques.

Le Samu social qui héberge quotidiennement plus de 56 800 personnes dans plus de 880 hôtels franciliens risque de ne plus pouvoir continuer comme précédemment.

Les pauvres iront loger ailleurs !? :

Dehors, loin de Paris pour ne pas faire tache !

Ce n'est pas moi qui extrapole, beaucoup d'associations caritatives s'interrogent et s'inquiètent.

Des bruits persistants circulent avec des hypothèses « folles » comme l'hébergement en province et l'interdiction pour les SDF de dormir dehors.

Nous aurions applaudi à cette deuxième hypothèse si elle conduisait à la réquisition de logements libres !? Mais ce n'est pas ce qui semble prévu (! ?)

Ces jeux olympiques vont coûter une somme folle aux contribuables, qui vont voir les financements favoriser les grands sports de compétition au détriment des activités sportives éducatives.

Ces « Jeux » vont être une opération commerciale gigantesque menée sous le contrôle de big brother.

Espérons que des mobilisations unitaires réunissant les associations de solidarité et tous les défenseurs des valeurs républicaines permettront de faire échec à cet habillage au visage totalitaire d'un tel événement planétaire !

Jean-François Chalot

Merci à Sapiens pour son dessin