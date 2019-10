Bla, Bla, Bla...tu parles trop !

@kimonovert

le rugby est différent du ping long !

Assez d’accord avec cette analyse, les coups de pieds « tactiques », « up and under » comme disent les commentateurs consistent à rendre en définitive le ballon à l’adversaire. On pourrait comprendre cette tactique quand comme les Blacks on domine et on est pratiquement sur de récupérer le ballon, faute de l’adversaire, pression dans la ruck qui suit, ... enfin toutes les raisons pour faire déjouer l’adversaire, mais ce n’est pas notre cas ....

Nous on joue comme si on avait la capacité de récupérer à tous les coups, résultat des rendus à ne plus les compter et des boulevards ouverts à des adversaires qui avancent et sont en place.