Bon appétit monsieur François de RUGY

La seule différence entre « l’ancien monde » et le « nouveau », c’est que dans le premier on avait une élite éduquée et formée à communiquer avec le peuple. Même si c’était pour l’enfiler par derrière, il y avait un certain tact n’existant plus aujourd’hui.

Dans le « nouveau », on engage n’importe qui à n’importe quel poste (cf. Castaner, Benalla, Marlène Jsépukoi) sans se soucier de son passé ni de la cohérence de son parcours/personnalité. Les manières ont disparu pour laisser place à la violence pure (réactions fortes et ordres durs, propagande pure, mot crus et brutaux) et l’éducation, même en passant par l’ENA (Ecole d’une Nullité Affligeante ?), n’est visiblement plus ce qu’elle était.

Ce qui m’étonne, c’est que ça ne pète que maintenant alors qu’à Bruxelles c’est presque le menu habituel à des prix ridicules, ou bien même à l’Assemblée nationale.

Parce qu’à ce jeu-là, si on veut vraiment faire des économies, il y a largement de quoi réduire la facture des Français de manière drastique et ce sans pour autant dézinguer les services publics qui sont pourtant dans le viseur d’à peu près tous les politiques.

Tant qu’on ne rétablira pas la souveraineté des organes de contrôle et que le citoyen ne contrôlera pas ce que les gouvernants font, cela continuera jusqu’à ce qu’on ne puisse plus payer la facture. Une révision drastique des budgets de la sphère politique

semble plus que nécessaire.



Ce qui est bête tout de même, c’est que dans ce pays, à chaque fois qu’on fait « des réformes », c’est toujours pour démolir la société. C’est punitif, on recule à chaque fois. Et avec le gouvernement Macron, c’est plus « réforme au TNT » qu’autre chose.