Bruno Guigue : « J’ai un candidat : c’est Fadi Kassem, le candidat du Pôle de Renaissance communiste en France ! »

Initiative communiste relaie cet entretien avec le journaliste Eric Montana réalisé par Bruno Guigue, politologue et analyste qui l’affirme clairement : « Ma position est très claire : j’ai un candidat, c’est Fadi Kassem, c’est le candidat du Pôle de Renaissance communiste en France. Pourquoi ? » Parce que le projet de l’Alternative Rouge et Tricolore prône le « triple Frexit : capitalisme, OTAN, UE » ; et Bruno Guigue d’affirmer qu’il est clairement membre du comité de soutien à Fadi Kassem et au Frexit progressiste que porte le PRCF.

Le PRCF milite en effet pour une Alternative Rouge et Tricolore nécessitant une rupture totale et définitive avec l’euro, l’UE, l’OTAN ET le capitalisme exterministe. Nous tenons à le remercier sincèrement pour son courage politique et la clarté de son propos, démasquant les faussaires de la « Bande des Quatre » réactionnaires fascisants (Zemmour, Le Pen, Pécresse, Macron) et leurs satellites comme Dupont-Aignan, la fausse « gauche » PS-EELV-Remontada, les euro-gauches chantant les louanges des utopiques « Etats-Unis socialistes d’Europe » (Anasse Kazib), de l’impossible « Europe sociale au service des gens » avec un « SMIC européen » (Fabien Roussel), ou de la dangereuse illusion d’une « désobéissance aux traités européens » (avec quels moyens SOUVERAINS ?!) sans être « Frexiter » (Jean-Luc Mélenchon).

Plus que jamais, rejoignez le PRCF et sa campagne pour l’Alternative Rouge et Tricolore, la seule véritable alternative en mesure de stopper l’euro-fascisation, la marche à la guerre contre la Russie et la Chine, la dislocation de la France et de la République une et indivisible, le démantèlement des services publics, la destruction des conquêtes sociales et des libertés publiques, le saccage de la planète. Seul le Frexit progressiste peut permettre qu’adviennent les « nouveaux Jours heureux » dont les citoyens et les travailleurs ont tant besoin ! Car comme le dit si bien Bruno Guigue : « Cette candidature, certes modeste, a le mérite d’être clair. Je connais le programme, je sais où on va ! »

