Bruno Roger-Petit, surnommé lèche-bottes

Communiqué de l'Elysée

BRUNO ROGER-PETIT est nommé porte-parole de l'Elysée.

« Il aura pour mission de relayer la parole publique de l’Élysée et utilisera pour ce faire tous les moyens à sa disposition, notamment le compte Twitter de la présidence », précise le communiqué de l'Élysée.

Sa nomination comme porte-parole de l'Élyseé a fait bondir tous les réseaux sociaux.

Personnellement aucun étonnement, je l'ai observé au cours de diverses émissions dont celle de news avec Pascal Praud, j'ai rarement assisté à autant de courbettes envers Macron.

Les Pujadas, Elkrief, Ferrari et consorts, des amateurs, ce n'est pas qu'une langue et un cerveau agile, BRP c'est aussi un contorsionniste.

Alors ? alors, c'est normal qu'autant de courtisanerie et de compromissions médiatiques trouvent une juste récompense, non ?

Les autres attendront leur tour, il viendra sûrement, dans d'autres fonctions et avec d'autres artifices.

Porte-parole, il va relayer la voix de son maître avec le plus d'exactitude, et croyez-moi je suis sincère, il a du talent le bougre. Le choix est judicieux, servile mais avec intelligence et persuasion, il donne parfaitement l'illusion de croire à ce qu'il dit.

On compte sur lui pour présenter les incartades de Macron de telle façon qu'elles fassent monter sa côte de popularité.

Je ne doute pas qu'il y arrive.

Peut-être le trop plein de journalistes lèche-bottes.

Mais là Twitter s'est enflammé.

C'est un tollé général.

Rien ne lui est épargné, BRP la gloire commence par les initiales de son nom par lesquelles on va l'identifier désormais, est traité de « lèche-bottes », « lèche-cul », de « nouveau chien de Macron » , de « médiocre, démago, opportuniste, flagorneur ». Le voilà « aboyeur officiel », « cireur de pompes ».

Il n'est pas le seul flagorneur appelé à la cour, on a eu avant lui, Claude Sérillon et bien d'autres.

Il quitte sa liberté de journaliste pour s'embrigader dans la politique et l'asservissement au politiquement correct dicté en haut lieu.

Il avait d'autres talents où il aurait pu s'exprimer au lieu de choisir le métier de ventriloque, c'est un fin connaisseur de foot et il aurait pu se faire plaisir et nous faire plaisir, mais les lumières de la cour sont des miroirs aux alouettes auquel il est difficile de résister.

Bonne chance BHL.

Tout le monde n'est pas Cyrano de Bergerac.

« Ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. »

Lui a choisi l'escabeau branlant des courtisans.