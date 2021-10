@yakafokon

La Russie n’est entrée en guerre en 41 que parce l’armée allemande que l’a envahie, juste avant c’était une coopération franche et loyale avec partage de la Pologne comme au temps des empereurs.

Aucun combattant russe n’a participé à la libération de la France, et l’ouverture de ce troisième front (le second était celui d’Italie) a affaiblie la pression nazie sur le front Est. Les soldats russes morts l’ont été presque tous lors des batailles pour libérer leur propre pays, les anglo-saxons quelques griefs qu’on ait à leur encontre, ont lutté sur le territoires d’autres pays occupés. Certes ils ont voulu garder la main mise sur ces pays, comme la Russie l’a eu de manière bien plus ferme encore sur les pays qu’ils ont libéré.

L’époque actuelle a d’autres problèmes et d’autres [des]équilibres, et je suis tout à fait d’accord que l’hostilité vis à vis de la Russie est contre-productive, et qu’il est préférable d’en revenir à un certain multilatéralisme.