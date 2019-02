CASTANER favorable au retour des djihadistes. « D’abord ce sont des français avant d’être des djihadistes. »

Non monsieur Castaner, ce sont d'abord des terroristes qui ont la haine de l'occident, et surtout de la France. Ils sont Français par accident, parce que nés en France, et à cause de cette loi imbécile, le droit du sol.

''On affirme qu'une vache née dans une écurie n'est pas un cheval.''

On ne peut forcer les gens à être Français, être Français n'est pas seulement la délivrance d'un bout de papier pour bénéficier des avantages et des aides de la France.

''La République française est une démocratie dans laquelle les citoyens exercent leur souveraineté librement. Ces citoyens sont réunis dans une nation, autour de valeurs et de principes qui se sont peu à peu affirmés dans l'histoire.''

Être citoyen Français c'est aussi le respect de la dignité individuelle.

- Être citoyen Français, c'est avoir la volonté de partager la langue, des valeurs morales et des coutumes.

- Être citoyen Français c'est être attaché aux valeurs de la république donc de la démocratie

Les deux principes et les valeurs importantes de la France sont : la laïcité, l'indivisibilité et le France démocratique et sociale.

La langue Française qui est partagé par les citoyens Français.

Ces terroristes ne partagent aucune de ces valeurs, ils les rejettent dans leur ensemble. Ils n'ont envers la France que haine et mépris, monsieur Castaner.

Alors soit par naïveté soit par idéologie islamocompatible soit par incompétence, en tout cas avec un mépris total pour la sécurité des Français, vous allez rapatrier des bombes humaines.

On peut se demander pourquoi ces terroristes veulent revenir en France ce pays qu'ils haïssent et qu'ils combattent ?

La réponse est simple.

Dans les pays où ils ont exercé leur méfaits, ils seront pour la plupart condamnés à mort.

Chez nous ils feront quelques courtes années de prison, le temps de faire d'autres adeptes, de préparer des relais pour leur sortie, et d'être opérationnels très rapidement après leur libération.

Il ne faut pas oublier que cette année environ 400 radicalisés dangereux auront purgé leur courte peine et sortiront de prison. Des bataillons en attente pour ces professionnels de la terreur.

https://www.20minutes.fr/societe/2284743-20180606-environ-450-detenus-radicalises-sortiront-prison-fin-2019-selo

Que devait-on faire ?

En premier,

le maximum pour qu'ils soient jugés sur place, ce qui est la règle internationale.

Mais on est fâché avec tout le monde, et on ne peut demander à Bachar El Assad avec qui nous n'avons plus de dialogue de s'en occuper, ce qu'il aurait fait sûrement.

Puis c'est aussi la faute de Trump dixit Castaner, qui veut quitter la Syrie. Qu'allions-nous faire das cette galère monsieur Castaner ?

Trump a raison, il ne veut plus être le gendarme du monde.

Seconde option,

remettre en vigueur la loi sur l'intelligence avec l'ennemi, et leur appliquer 30 ans de réclusion incompressibles.

Vous verriez comment les candidats au retour seraient moins nombreux. Mais c'est plus facile de durcir les lois contre les gilets jaunes que de les durcir contre les djihadistes.

Quand on demande l'avis de Français sur ce retour, la réponse est claire. Tous les sondages sont sans équivoque :

90 à 95% des Français sont contre le retour des djihadistes. C'est massif !

Mais comme d'habitude l'opinion des Français on s'en fout, nous sommes en oligarchie, l'oligarchie décide et nos gouvernants feront le contraire de ce que le peuple veut.

Gérard Collomb a eu raison de fuir le gouvernement, le laxisme est trop grand et ses conséquences seront désastreuses.

Car le risque est bien présent. Il ne faut pas oublier, en effet, les attentats commis par Mehdi Nemmouche en 2014 lors de son retour de Syrie, ou de Mohammed Merah en 2012, après son séjour dans les zones tribales du Pakistan.

250 morts et 1000 bléssés Monsieur Castaner depuis 2012, et vous allez par votre décision faire vivre les Français avec une épée de Damoclès au dessus de la tête.

Est-ce bien responsable de votre part et supportable pour les Français ?