Castex, nouveau chemin : Macron tourne en rond

L’interview du 14 juillet et la déclaration de politique générale du Premier ministre nous ont permis d’en savoir un peu plus sur le nouveau chemin promis par le président. En réalité, il s’agit uniquement d’une posture destinée à relancer un mandat. La direction reste la même, à quelques nuances près, et Macron tente par des artifices grossiers d’accréditer une nouvelle dynamique.

Même fond, changement superficiel de forme

Il est frappant de constater, à nouveau, à quel point les énarques ne comprennent rien à la communication. Pour eux, il semble que cela recouvre deux disciplines : réaliser des coups grossiers pour faire le buzz, ou alors construire une histoire, souvent abracadabrantesque et éloignée de la réalité, afin de justifier un choix contesté ou de tenter de donner une nouvelle dynamique, de manière artificielle. Cela échoue depuis des décennies, mais ils persistent, sans comprendre que la communication est bien plus forte quand elle n’est que pédagogie et explication du réel, sans le moindre compromis avec la vérité, afin de le faire mieux comprendre. Mais devant son impopularité, et à moins de deux ans de la prochaine élection, Macron s’est donc embarqué dans une nouvelle opération politicienne pour tenter de se relancer

Problème, tout sent l’opération politicienne à plein nez. Si le choix de Jean Castex renforce l’OPA que Macron tente de faire sur LR et représente une épine dans le pied de Xavier Bertrand, il ne faut pas se faire d’illusion sur le poids et les chances de l’ancienne droite institutionnelle en 2022, comme l’indiquent les élections européennes et les sondages. L’ambition de parler à la droite des villes moyennes de province ne pourra pas reposer sur le seul accent du nouveau Premier ministre. Car sur le fond, son discours est extrêmement technocratique, probablement très proche de celui que servait le Alain Juppé de 1995 et toute l’emphase donnée à la méthode est une ficelle un peu grosse alors que Président et Premier ministre insistent tous deux pour maintenir la même direction.