Ce dont il faut être gré au macronisme

Voilà des décennies maintenant qu'un discours montait, selon lequel il faudrait gouverner par compétences. Notamment, dans un économisme comme le nôtre (économie politique du signe, croissancielle, en vue d'un libre marché qui confond liberté avec profitabilité), on se disait qu'il faudrait "au moins" un entrepreneur ou un comptable, au Ministères de l'Economie et des Finances, sinon à la tête de l'Etat (à la giscardienne, balladurienne - et finalement macronienne), et ainsi de suite de tous les ministères, etc. à condition évidemment qu'ils aient aussi la technocratie, à savoir le pouvoir technique, dont le grec tekhnè évoque aussi bien la compétence.

Eh bien nous pouvons être gré au macronisme, de nous avoir démontré que cela ne fonctionnait pas, et que cela ne faisait jamais que 1. retomber dans les vieux travers et 2. entériner de fallacieuses importances. Il faut lire Alain, quand on se veut un démocrate radical.

C'est qu'un pays, une patrie, un territoire, une contrée ... sont des choses qui s'habitent. Habite-t-on dans une entreprise ? Non, pas plus que l'artisan médiéval n'habitait son atelier, ou l'esclave ancien les quartiers de son maître. Pour habiter, il faut des affects en commun, des préjugés référentiels communs, du conservatisme instinctif. En somme, vouloir gouverner un pays comme une entreprise est une vaste supercherie, confinant à la clownerie - véritablement à la clownerie, aux farces clownesques - et voilà Monsieur le Président apparaissant comme tel : un clown (sans compter ses théâtralités).

Ce faisant, nous pouvons être gré au macronisme de révéler à quel point le "beau monde" qui contribua à son avènement, se fit lui-même duper par une poupée de guigne, dont l'intelligence alléguée n'est que d'improvisation dramatique. Où, en effet, sa pensée complexe s'en donne à coeur-joie. Il est évident qu'il est heureux. Et ce bonheur d'avoir leurré tous les économiciens qui contribuèrent à son avènement, peu importe leurs noms.

On entend souvent revenir celui de Rothschild, ces derniers temps, par complotisme ou par factualisme - peu importe. De fait, cette famille à des avoirs à garantir, vaste et influent patrimoine. Et pourtant, elle s'ébaubit d'un clown, qui rétroactivement révèle à quel point toutes les techniques de management/leadership qui règnent, payées avec force coaching, sont des clowneries.

Concrètement, un cadre "supérieur" dit "dynamique" ne fait rien de plus que de l'agit-prop à échelle entrepreneuriale, comme les staliniens ou les hitleriens faisaient de l'agit-prop et de l'idéologie. D'ailleurs, cela finit souvent en déportation, mais on dit plus sobrement délocalisation ou plan social. Ces clowns, décidément, ne font rire personne, ce sont des clowns tristes, et nous pouvons gager que le succès actuel de l'imaginaire du clown carnassier n'est pas peu symptomatique d'un tel état de faits. Tout cela est de new age, d'ailleurs.

Devant de tels clowns, Donald Trump est un saint épris de noblesse. C'est vous dire la déréliction. En fait, on ne peut pas gouverner qu'avec de l'argent qui, comme on sait, ne fait pas le bonheur, quoiqu'il puisse y contribuer, selon objectifs de vie.

