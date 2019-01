Ce moment où un quinquennat (ex-septennat) peut basculer ...

Le mouvement des gilets jaunes aura marqué un point d'inflexion du quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais depuis le décès de Georges Pompidou en 1974, chaque Président de la République aura connu une annus horribilis ayant empoisonné son mandat, seuls François Mitterrand et Jacques Chirac pouvant poursuivre leur bail à l'Elysée du fait du boomerang de la cohabitation sur leurs Premiers Ministres respectifs ...

Il est des moments de l'Histoire où cette dernière s'écrit plus vite, par une accélération du destin, comme un séisme allant crescendo de son épicentre vers l'ensemble de sa zone d'impact : des ondes dans une tasse de café, la soucoupe qui tremble, la table qui se renverse, l'immeuble qui se fracasse et la chaussée éventrée par la tectonique des plaques ...

Sans que nous puissions réaliser avec recul l’impact, ce qui rappelle la citation de l’ancien Premier ministre espagnol Felipe Gonzalez sur la période 1989-1993 suivant la Chute du Mur de Berlin : l’Histoire galopait comme un cheval fou qui fend la nuit sans cavalier.

Chaque Président élu depuis VGE en 1974 a connu cette frénésie où son mandat lui échappait, comme si le sol se dérobait sous ses pieds.

Il faut cependant du recul pour analyser tout cela, comme l’écrivait Hegel dans ses Principes de la philosophie du droit en 1820, à l’usage de ses étudiants de l’Université de Berlin : La chouette de Minerve ne prend son envol qu’à la tombée de la nuit. Attendons donc avant de tirer des conclusions définitives sur Emmanuel Macron, qui cependant aura d'énormes défis à relever entre 2019 et 2022 : reconstruction de l'Europe entre le Brexit, le groupe de Visegrad, Allemagne jouant solo, Espagne tiraillée par ses démons (Franco, la Catalogne) et Italie rebelle, lutte contre le réchauffement climatique, réforme des retraites et de l'assurance chômage, lutte contre le terrorisme islamiste, soutien au pouvoir d'achat, réforme de l'Etat, baisse des dépenses publiques liée à l'impérieuse nécessité de mettre fin à l'usine à gaz fiscale, réforme des institutions dans une Ve République à l'agonie ...

Quitte à être impopulaire et ne pas pouvoir être réélu comme VGE ou Sarkozy, voire être dans l'incapacité de se représenter en 2022 devant les Français tel Hollande, autant faire les réformes historiques. Les Allemands ont expulsé Gerhard Schröder de la chancellerie en septembre 2005 mais ils ont sans doute compris, avec le recul, ce qu'ils doivent aux fameuses réformes Hartz de 2003 faites par le gouvernement social-démocrate de l'époque ...

A Macron de choisir entre l'Histoire avec un grand H et l'immobilisme, entre le redressement national et la facilité, en l'occurrence s'installer dans un rôle de roi fainéant à la Mitterrand ou Chirac, arbitrant depuis son perchoir la vie politique. Car tous les autres présidents ont connu ce moment charnière, ce point de non-retour où le gouvernail lui échappait de façon inexorable, l'amenant dans le toboggan du déclin au niveau des sondages ...

- Septennat de Valéry Giscard d'Estaing (1979) : malgré le choc pétrolier de 1973 et la montée du chômage, le septennat de Giscard se passait plutôt bien : majorité à 18 ans, introduction de la loi Veil sur l'I.V.G. Le tandem Giscard / Barre a résisté aux élections législatives de mars 1978 ainsi qu'au violent appel de Cochin de Jacques Chirac (qui s'est émancipé fin 1976 en lançant le R.P.R.) en décembre de la même année : Il est des heures graves dans l’Histoire d’un peuple où sa sauvegarde tient dans toute sa capacité de discerner les menaces qu’on lui cache. L’Europe que nous attendions et que nous désirions, dans laquelle pourrait s’épanouir une France digne et forte, l’Europe, nous savons depuis hier qu’on ne veut pas la faire. Tout nous conduit à penser, que, derrière le masque des mots et le jargon des technocrates, on prépare l’inféodation de la France, on consent à l’idée de son abaissement […] Nous disons non. Non à la politique de supranationalisation, non à l’asservissement économique, non à l’effacement international de la France […] Nous voulons autant que d’autres que se fasse l’Europe. Mais une Europe européenne où la France conduise son destin de grande nation. Nous disons non à une France vassale dans un empire de marchands, non à une France qui démissionne aujourd’hui pour s’affaisser demain […] Comme toujours quand il s’agit de l’abaissement de la France, le parti de l’étranger est à l’œuvre, avec sa voix paisible et rassurante. Français, ne l’écoutez pas. C’est l’engourdissement qui précède la paix de la mort. Mais 1979 bouleverse l'ordre établi. C'est d'abord le Canard Enchaîné qui sort l'affaire des diamants de Bokassa, alors que VGE était Ministre des Finances de Georges Pompidou. La mort obscure du Ministre du Travail Robert Boulin en forêt de Rambouillet (octobre 1979), trois ans après celle du député Jean de Broglie rue des Dardanelles (décembre 1976), jette l'opprobre sur une sphère politique de droite qui règne sans partage sur le pays depuis 1958 ... Les attaques verbales de François Mitterrand pendant la campagne de 1981 seront terribles, là où le Chef de l'Etat décidera de ne pas utiliser l'arme absolue d'une photo du candidat socialiste décoré de la francisque par le maréchal Pétain ... Le candidat socialiste n’avait pas épargné le président sortant : Vous n’avez commis qu’une seule erreur durant votre campagne, celle de vous représenter. Le 24 juin 1980, le futur candidat de la rue de Solferino avait décerné à VGE divers titres de noblesse avec son éloquence notoire : Baron du chômage, marquis des inégalités, comte de la hausse des prix, duc de la technocratie, prince de l’électoralisme, roi de l’anesthésie. L’homme de Latché sert le bilan de VGE en 4 D : déclin, décadence, destruction, désarroi. Le débat télévisé du 5 mai 1981 est terrible de violence. Mitterrand attaque le premier : Un conducteur qui vient de renverser sa voiture dans le fossé, et qui viendrait me demander de passer mon permis. VGE rétorque : Vous gérez le Ministère de la Parole, ceci depuis 1965 ou depuis 1974, moi j’ai géré la France. Le président sortant interroge son challenger sur le cours du mark. Le candidat socialiste sorte l’artillerie lourde : D’abord, je n’aime pas beaucoup cette méthode. Je ne suis pas votre élève. Vous n’êtes pas le Président de la République, ici, vous êtes simplement mon contradicteur. Mitterrand répond ensuite à la question posée : Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien, naturellement et vous avez tendance à reprendre le refrain d’il y a sept ans, l’homme du passé. C’est quand même ennuyeux que dans l’intervalle vous soyez devenu, vous, l’homme du passif. Le 9 mai 1981, à Nantes, à la veille du scrutin, François Mitterrand porte le coup de grâce à son rival Valéry Giscard d’Estaing : Je l’entends encore me demander que est le cours du mark ... J’avais de lui répondre : quel est le cours du diamant ? Preuve ultime que l'affaire Bokassa avait été le début de la fin pour Giscard ...

- Premier Septennat de François Mitterrand (1983) : après l'abolition de la peine de mort à l'automne 1981, place aux cadeaux en 1982. C'est Noël ... 39 heures, cinquième semaine de ongés payés, nationalisations d'entreprises et surtout la retraite à 60 ans ... La dégringolade de l'économie et la fonte vertigineuse des réserves de change du Trésor convainc Jacques Delors et Pierre Mauroy d'infléchir la politique du gouvernement en 1983. C'est le tournant de la rigueur, puis le tollé de la loi Savary sur l'école privée (1984) et enfin le scandale du Rainbow Warrior en baie d'Auckland avec la mort d'un photographe de Greenpeace (1985). Politicien hors pair, le Florentin va trouver la parade : création de S.O.S. Racisme par Harlem Désir et Julien Dray pour mieux faire émerger le Front National afin d'affaiblir la droite républicaine (R.P.R. et U.D.F.), après les municipales de 1983 à Dreux et les européennes de 1984 qui marquent la véritable naissance du parti frontiste. Pour mieux torpiller les chances de la droite aux législatives de mars 1986, le Sphinx de l'Elysée instaure la proportionnelle en 1985. Jacques Chirac et le R.P.R. l'emportent cependant au Palais-Bourbon, concrétisant le concept de cohabitaton décrit dans un article du Monde par Edouard Balladur en 1983 . Ce dernier devient Ministre des Finances et ses mesures libérales (privatisations, suppression de l'I.G.F.) coûteront à Chirac l'élection en 1988, le Premier Ministre s'étant ridiculisé à plusieurs reprises : en 1986 à Tokyo au sommet du G7 où sa présence faisait doublon avec celle du chef de l'Etat, mais aussi et surtout dans le débat télévisé du 5 mai 1988 où la férocité verbale de son rival socialiste le condamnera à un échec cinglant dans les urnes (45 % des voix au second tour) ...

- Second Septennat de François Mitterrand (1991) : démission de Jean-Pierre Chevènement après l'intervention française en Irak pendant la Guerre du Golfe, affaire URBA, remplacement de Michel Rocard par Edith Cresson à Matignon et débuts catastrophiques du nouveau chef du gouvernement, loi Evin mortifère pour la secteur viticole, affaire du sang contaminé venant tel un boomerang frapper l'ancien Premier Ministre Laurent Fabius ... L'année 1991 est une catastrophe pour le pouvoir socialiste, et mène tout droit au désastre électoral de mars 1993 aux législatives (Bérézina précédée de celle de mars 1992 aux régionales), celui qui offre une nouvelle cohabitation de deux ans entre François Mitterrand et la droite, cette fois-ci menée par Edouard Balladur, avec un Jacques Chirac qui espère tirer les ficelles dans l'ombre ... En parallèle le 19 juin 1991 à Orléans, l'opposant en chef Jacques Chirac se paie le luxe d'un discours qui marquera le R.P.R. au fer rouge, celui du bruit et de l'odeur ...

- Premier Mandat de Jacques Chirac (1995) : il avait été élu sur la fracture sociale, s'accrochant et s'énervant même en janvier 1995 face à Arlette Chabot (France 2) qui lui demandait s'il n'allait pas abdiquer dans sa quête du Graal. Très vite, l'ancien Maire de Paris déchante : tollé international après reprise des essais nucléaires dans l'atoll de Mururoa, virage de la rigueur officialisé lors d'une interview télévisée avec Alain Duhamel en octobre 1995 afin de qualifier la France pour l'euro, et grèves de décembre 1995 contre la réforme des retraites et de l'assurance maladie. Alain Juppé n'avait pas écouté la secrétaire générale de la C.F.D.T., Nicole Notat : Si vous rajoutez les retraites, je ne vous suis pas. Personne ne suivra, et la France est dans la rue de façon massive, pour les plus importantes manigestattions depuis mai 1968. Bernard Thibault, alors leader de la C.G.T. au sein de la S.N.C.F., gagne ses galons de futur leader du syndicat tandis que le gouvernement Juppé réussit même l'exploit peu commun de rapprocher C.G.T. et Force Ouvrière, en froid depuis 1947 ... Tout le reste, dont l'expulsion des clandestin de l'Eglise Saint-Bernard en août 1996, ne sera qu'un long calvaire pour Jacques Chirac, Alain Juppé et leurs ministres avant la dissolution ratée du printemps 1997, qui offre à Lionel Jospin et à la gauche plurielle une victoire inattendue aux législatives.

- Deuxième Mandat de Jacques Chirac (2003) : si le Chef de l'Etat et son Ministre des Affaires Etrangères, Dominique de Villepin, mettent leur veto à une intervention français en Irak aurpès des Américains (prenant le revers du Britannique Tony Blair, de l'Espagnol Jose Maria Aznar et de l'Italien Silvio Berlusconi), l'année 2003 est une véritable Bérézina sur le plan intérieur. La réforme des retraites du secteur public menée par Jean-Pierre Raffarin et François Fillon ravive les tensions sociales dans l'Hexagone, tandis que les 15 000 morts de la canicule choquent profondément l'opinion. La France d'en bas dont parle le Premier Ministre ne voit toujours pas le bout du tunnel ... Pour n'avoir pas ouvert son gouvernement à la gauche qui l'a élu contre Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac paie très cher l'échec de sa politique et de l'omniprésence médiatique du n°2 de son gouvernement, Nicolas Sarkozy, jugé arrogant par l'électorat de gauche. En 2004, les régionales tournent au plébiscite pour la gauche socialiste : la droite ne conserve que l'Alsace et la Corse. Le coup de grâce sera porté en 2005 via le référendum européen.

- Quinquennat de Nicolas Sarkozy (2007) : l'état de grâce aura été court pour l'ancien Maire de Neuilly, l'hyper président asphyxiant le Premier Ministre François Fillon et faisant des Ministres de simples figurants. Les erreurs de communication se multiplie : dîner au Fouquet's (la gauche caviar étant prise d'amnésie, Mitterrand étant allé hez Bofinger le 10 mai 1981), séjour sur yacht Le Paloma de Vincent Bolloré, les vacances aux Etats-Unis, le divorce avec Cécilia, la phrase sur la Rolex de Jacques Séguéla, la prise de la Lanterne et l'augmentation de l'indemnité du Président de la République (de 6 000 à 15 000 euros mensuels). C'est un festival pyrotechnique des erreurs pour se couper du peuple, malgré le lancement d'une excellente réforme, l'autonomie des universités. La réforme des régimes spéciaux de retraite n'est qu'un écran de fumée dont les syndicats sortent en fait vainqueurs à l'automne 2007, quelques mois après la loi T.E.P.A. qui divise : heures supplémentaires défiscalisées pour les Français moyens, bouclier fiscal de 50 %. Par la suite, la crise financière mondiale de 2008 viendra contrecarrer les desseins politiques d'un Nicolas Sarkozy contraint de muscler son discours identitaire, via le fameux discours de Grenoble (juillet 2010).

- Quinquennat de François Hollande (2012) : la finance était son ennemie. Dès son premier sommet avec Angela Markel, Hollande tourne pourtant le dos à l'une de ses promesses phares, renégocier les traités européens. L'élection législative n'a pas encore eu lieu que les électeurs socialistes sont déjà trahis ... Les autres vont eux subir ce qu'ils craignaient : un matraquage fiscal sans précédent, avant que François Hollande ne fasse sa spéciale, incapable de prendre des décisions, avec en point d'orgue la gestion de l'affaire Leonarda en 2013. l'éphèmère remontée dans le ssondage saprès les attentats de 2015 n'est qu'une parenthèse, car le peuple de gauche est vent debout contre le pouvoir : pacte de compétitivité (2014), déchéance de nationalité pour les bi-natinaux en cas d'actes terroristes (2015), loi Macron pour la modernisation de l 'économie (2015), loi El Khomri sur le droit du travail (2016). Rarement président aura gouverné en tournant autant le dos à ses promesses de campagne, totalement intenables il est vrai ...