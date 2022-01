Ce n’est pas un dérapage de plus, c’est un outrage de trop …

Il y a près de deux ans, dans un article intitulé « J’accuse ! », je dressais notamment la liste des insultes proférées par Emmanuel Macron à l’encontre des Français :

des Bretons, qui « sont partout » (cette « mafia française »)[1] et qui sont par ailleurs « pour beaucoup illettrés » dans certaines entreprises [2],

des contestataires vosgiens, ces « gens qui décident d’être contre tout »[3],

des ouvriers corréziens, ceux « qui foutent le bordel »[4],

des « fainéants », « cyniques » et « extrêmes »[5],

des « gens qui ne sont rien »[6] face à ceux qui réussissent,

de tous ceux du Pas-de-Calais « ce bassin minier » où « il y a beaucoup de tabagisme et d’alcoolisme »[7] (comme dans bienvenue chez les ch’tis !),

des propriétaires « rentiers »[8],

de ceux qui n’ont qu’à « traverser la rue » pour trouver du travail [9],

de tous ces « Gaulois réfractaires » [10]…

A chaque fois, les apôtres de la Macronie expliquaient sans rire que tous ceux qui entendaient ces propos interprétaient mal, comprenaient mal Jupiter (ou le Messie du Nouveau Monde ?) et ses messages bibliques…

A les entendre, Jupiter aurait donc pu ajouter « tous ces schizophrènes » à propos de tous ces Français qui décidemment ne comprennent même plus leur propre langue ! Donc au final, au mieux des malentendants, au pire de sombres idiots…

L’épisode des gilets jaunes, qui aurait pu dériver vers le chaos et qui a coûté bien cher au pays, ne fut-il pas, pour une large part, la conséquence du mépris inédit affiché par Jupiter et ses sbires boboisants envers le Peuple de France ?

Le 15 décembre 2021, le Messie du Nouveau Monde se repentait de ses péchés sur TF1 en regrettant des phrases « terriblement blessantes »…

« Il y a des mots qui peuvent blesser et je pense que ce n’est jamais bon et même inacceptable. Le respect fait partie de la vie politique et donc j’ai appris », nous disait-il… « J’ai acquis une chose, on ne fait rien bouger si on n’est pas pétris d’un respect infini pour chacun” (…). « On peut faire bouger les choses sans blesser. C’est ça que je ne referai plus », ajoutait-il…

Les bonnes résolutions messianiques pour la nouvelle année se sont vite estompées ! Le 5 janvier, il déclare dans une interview au Parisien :

« Eh bien là, les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu’au bout. C’est ça, la stratégie. »

« Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n’est plus un citoyen » !

Mais comment M. Macron, quand bien même Président de la République, peut-il se permettre d’adresser des insultes publiques , au demeurant pénalement répréhensibles, à toute une frange du Peuple Français ? De décider en toute illégalité de qui est citoyen ou non-citoyen, se livrant publiquement à des propos discriminatoires, également répréhensibles au plan pénal. Heureusement, Jupiter est irresponsable pénalement ! Mais, il est aussi irresponsable politiquement !!! Car ce ne sont pas les citoyens non-vaccinés qui sont irresponsables, dans le sens où ils n’enfreignent en aucun cas la loi…

Jupiter prétend ainsi déchoir de fait de leur nationalité 5 millions de français, lorsqu’il a renoncé à déchoir de la leur en droit des délinquants ou des criminels bi-nationaux…

Les vaccinés (comme moi) et les non-vaccinés ne peuvent que constater l’irresponsabilité et le manque de courage politique de Jupiter qui, en pleine campagne présidentielle, n’est pas capable de faire voter l’obligation vaccinale et qui l’impose de manière détournée !!!

L’irresponsabilité est, depuis le début de la crise du COVID, sa marque de fabrique : est-il besoin de rappeler le scandale des masques, les soignants qui ont parfois dû soigner sans protections, les morts que cela a dû causer etc. etc. etc. ?

Qui est toujours irresponsable lorsque des moyens dignes de ce nom n'ont pas été mis en oeuvre au profit de l'hôpital public depuis comme avant la crise du COVID (rappelons que M. Macron, lorsqu'il était socialiste, était Ministre de l'économie de M. Hollande) ?

Qui est irresponsable encore, lorsque le guide du Nouveau Monde a imposé des confinements généralisés à notre pays, là où des confinements ciblés (personnes à risques pour eux et les autres : en clair les personnes âgées) auraient pu fortement limiter l’ampleur et le coût du « quoi qu’il en coûte », sans mettre à l’arrêt notre économie ? Mais mieux vaut sacrifier les libertés de tous et l'avenir du pays, plutôt que les libertés de quelques-uns, à plus forte raison lorsqu’ils constituent une « clientèle » assez largement proche de la Macronie

Car, il ne faut pas s’y tromper, le « quoi qu’il en coûte », dans un premier temps salvateur, a généré une dette inédite dans l’histoire de notre pays, pourtant déjà fortement endetté, avant même la crise des gilets jaunes : une lame de fond s’est ainsi formée qui risque fort probablement de se révéler dévastatrice pour notre économie à moyen terme…

Quant au Peuple Français, il fait preuve depuis plus de deux ans d’un courage, d’une patience et d’une responsabilité aussi admirables qu’exemplaires… Qui plus est face aux multiples et constantes incohérences bureaucratiques du Président Enarque et de son gouvernement : gestion calamiteuse de la crise COVID teintées en permanence d’atteintes diverses, variées et farfelues portées à nos libertés…

Au fait, restez bien assis pour boire votre café !!!

Mais que les Français se rassurent ! M. Macron et la Macronie disposent d’une nouvelle stratégie infaillible : « détester, fracturer, tracer, emmerder » (j’ai quelque peu modifié un bon mot du député Aubert).

Heureusement que le ridicule ne tue pas !

Finalement, M. Macron ne s’est pas livré à quelques nouveaux dérapages dont il est familier, mais à un véritable outrage envers le Peuple de France (comme l’a justement souligné ce jour le sénateur Retailleau)…

La plupart des sbires de LREM (de rares courageux se sont démarqués), le gouvernement, son Premier Ministre et son porte-parole suivent le Gourou du Nouveau Monde dans cette folle démarche…

Tout cela est juste écœurant et indigne !

Et quelle image pour la France ! Les propos de M. Macron ne sont pas dignes d’un Président de la République, mais tout au plus d’un lycéen immature qui ne se maîtrise plus…

Monsieur le Président de la République, votre Nouveau Monde est massivement rejeté par le Peuple Français. Je formule le vœu que pour cette nouvelle année, il vous désavoue massivement avec tous vos adeptes et adorateurs irresponsables et aveugles… Marre des emmerdements pour les non-vaccinés comme pour les vaccinés !!!

