Ce que la dérisoire taxe GAFA dit de l’UE et de nos politiques

On pourrait croire que les 400 millions d’euros de recettes que devrait générer la taxe de Bruno Le Maire vont donner le change d’une plus grande justice fiscale et d’une juste mise à contribution fiscale des géants de l’internet à notre société. Mais pour qui s’intéresse suffisamment au dossier, difficile de ne pas voir qu’il s’agirait d’une petite obole par rapport à ce qu’ils devraient payer.

Petite taxe sur chiffre d’affaires minoré

Mais ceci en dit également long sur Bruno Le Maire et la majorité actuelle, prêts à toutes les gesticulations législatives et fiscales. Il était évident que l’initiative européenne n’aboutirait à rien, étant donné que les parasites fiscaux de l’UE n’allaient pas agir contre ceux qu’ils accueillent si favorablement chez eux . Et cela est aussi le rappel que cette UE créé les conditions à une manipulation fiscale révoltante , source d’une injustice sociale au cœur de la mobilisation des Gilets Jaunes depuis quatre mois. Et les dirigeants actuels ne cherchent qu’à donner le change en prenant des mesures purement cosmétiques et dérisoires pour tenter de calmer une colère légitime sans rien véritablement changer.