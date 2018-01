Ce que signifie l’abandon du Frexit par le FN

@Fergus

Ah ah ! Le vieux mythe du sens de l’histoire.

Bien décortiqué par Jean-Claude Michea et d’autres :

" L’idéologie progressiste se fonde sur la croyance qu’il existe un « sens de l’Histoire » et donc que tout pas en avant constitue toujours un pas dans la bonne direction. Cette idée s’est révélée globalement efficace tant qu’il ne s’agissait que de combattre l’Ancien régime. Le problème, c’est que le capitalisme – du fait qu’il a pour base cette accumulation du capital qui ne connaît « aucune limite naturelle ni morale » (Marx) – est lui-même un systèmedynamique que sa logique conduit à coloniser graduellement toutes les régions du globe et toutes les sphères de la vie humaine.

En l’invitant à se focaliser sur la seule lutte contre le « vieux monde » et les « forces du passé » (d’où, entre autres, l’idée surréaliste – que partagent pourtant la plupart des militants de gauche – selon laquelle le capitalisme serait un système structurellement conservateur et tourné vers le passé), le « progressisme » de la gauche allait donc lui rendre de plus en plus difficile toute approche réellement critique de la modernité libérale. Jusqu’à la conduire à confondre – comme c’est aujourd’hui le cas – l’idée qu’on « n’arrête pas le progrès » avec l’idée qu’on n’arrête pas le capitalisme. "

Lien.

.