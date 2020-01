Ceux qui ont vendu l’aéroport de Toulouse ne devraient pas pouvoir vendre ADP

Ben oui, y’àkafokon, sauf qu’en huit mois les « français » n’ont même pas été foutus de faire trois clics pour déclencher un éventuel ’référendum d’initiative populaire’ pouvant PEUT-ÊTRE forcer les élus à étudier le problème.... Ça m’a interpellé, personnellement.



De même qu’ils n’ont pas été foutus en un an de descendre dans la rue en masse pour rejoindre les GJ ou maintenant les manifs pour les retraites, malgré un soit disant fort soutien populaire. Si on avait été 10 millions au début des GJ, Macron et sa clique ne seraient plus là et on aurait peut-être réussi à changer le système en profondeur.



De même que quasiment personne n’a gueulé pour la destruction de la Lybie, ou le soutien aux ’rebelles syriens’, la trahison du référendum de 2006 ou les sanctions injustifiées contre la Russie qui ont mis à genoux nos paysans qui n’en avaient pas besoin... Ils ont pas non plus gueulé contre les incroyables violences policières qui s’enchaînent maintenant chaque semaine, ni contre les privations de libertés essentielles, ni contre la GAFAMisation de nos institutions... Y’a tellement d’exemples qui montrent à quel point la majorité s’en contrefout que c’en est écœurant.

Et qu’on vienne pas me dire que c’est parce qu’ils sont mal informés, ils ne VEULENT pas savoir, c’est très différent. Ce sont à peine des électeurs, et certainement pas des citoyens puisqu’ils se désintéressent totalement de la chose politique. C’est « ma gueule » et rien d’autre, ils ne se battent même pas pour leurs gosses...



Aujourd’hui, en dehors d’une petite fraction ne montant pas à plus de 5%, les français font dodo et ne veulent surtout pas se réveiller.

Dommage, car le réveil va être très très brutal.

« Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n’est pas victime : il est complice. » Orwell