Cherche opposition désespérément !

Un phénomène assez nouveau dans notre histoire politique, une mandature sans véritable opposition forte. Un président qui a le champ libre, qui peut faire ce qu'il a dit et envisager de nouveaux chantiers à sa guise. Un président à l'égo surdimensionné, il a osé baptiser son mouvement

E. M.c'est à dire avec ses initiales.

Qui peut empêcher Macron de faire les réformes décidées.

Une opposition en lambeaux ?

Impossible !

De quelque côté que l'on se tourne, on n'aperçoit aucune force d'opposition crédible.

Une France Insoumise

qui donne l'impression d'être soumise ayant perdu l'épreuve de la rue.

Un Mélenchon qui perd de la crédibilité de sondages en sondages.

L'opposant déclaré N°1 voit sa popularité décliner.

79 % des Français jugent que sa mobilisation contre les réformes du gouvernement a été « un échec »

Mélenchon reconnaît reconnaît que Macron a ''gagné le point''

« Plus grave, l'ancien candidat à l'élection présidentielle « est désormais rejeté par une majorité de jeunes (53 %), d'ouvriers (54 %) et de Français aux revenus les plus modestes (61 %) », détaille le sondeur. Ces catégories sont pourtant celles qui ont le plus voté Mélenchon en avril dernier… »

C'est vrai que son agréssivité mal contrôlée dans les médias dans ses dernières interventions, les frasques de son entourage immédiat, et les dérapages et prises de position d'Obono et ses amis, ne suscitent pas l'adhésion.

https://www.lexpress.fr/actualite/politique/sondage-deux-tiers-des-francais-ont-une-mauvaise-image-de-melenchon_1963592.html

Un FN

dont la présidente suicidée en direct le soir du duel du deuxième tour de la présidentielle.

Elle conserve toujours un socle de fidèles, mais sa progression est stoppée net. Elle ne rallie plus au delà de son camp.

Quand on n'a plus d'idées nouvelles à proposer, quand on a dégradé l'image à un point pratiquement de non retour, alors pour faire nouveau, on change de nom. c'est ce que va faire surement le FN.

Le seul espoir de ''remontada'' pour le FN repose sur le retour de la nièce Marion Maréchal Le Pen. Elle est partie au bon moment, reviendra-t-elle au moment opportun ?

Les LR en recomposition illusoire.

Wauquiez qui rame pour faire flotter le bateau LR, mais dans lequel chacun rame à contresens. Il veut refaire le coup de Sarkozy, pomper les voix du FN. Pas très crédible à sa droite, critiqué à sa gauche. Quel sera son poids dans une opposition future ?

Juppé qui dans sa carrière a évolué d'une droite dure à un centre mollissant vient d'acter son divorce avec LR. Une pierre dans le jardinet de Wauquiez.

Un LR sans union, sans projet partagé, ils s'opposent,

mais entre eux.

Les Socialistes

Une gauche qui a explosé, n'arrive pas à rassembler les morceaux et ne trouve pas un patron.

Il ne faut pas oublier que les Socialistes il n'y a guère étaient majoritaires à l’Assemblée, au Sénat, dans les régions, quelle désastre !!!

Julien Dray un nouveau prétendant prudent voulant s'assurer avant que la gauche est apte à comprendre le monde dans lequel nous sommes »,

Si le parti était capable de comprendre déjà les Français ,ce serait une avancée énorme.Quand on entend martin Aubry,on croit rêver.

Le Fol lui aussi voudrait être capitaine du Titanic. On attend les suivants. Les candidats pour être premier secrétaire se multiplient, derniers en date, Olivier Faure et Emmanuel Maurel. Mais d'ici Avril d'autres vont briguer le poste. La ligne à suivre semble ''à gauche toute''. Ne pas recommencer un processus qui a abouti à élire Macron.

Batho vient de déposer sa candidature chez les socialistes pour prendre le commandement du PS. Bientôt il y aura plus de candidats au commandement que d'adhérents, une véritable armée mexicaine.

https://www.lopinion.fr/edition/politique/julien-dray-envisage-briguer-presidence-parti-socialiste-140976

https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/0301123310487-parti-socialiste-qui-sont-les-candidats-au-poste-de-premier-secretaire-2143695.php

Benoît Hamon

Nouveau mouvement de Benoît Hamon, Génération.s.

Il pense avoir une place entre Mélenchon, et Macron. Son principal souci les migrants et les sans papiers.

« Notre doctrine de l'action sociale est basée sur une notion fondamentale : l'inconditionnalité de l'accueil » C'est son principal désaccord avec Macron.

Il y en aurait de plus évidents me semble-t-il.

Hamon insiste

"le gouvernement Macron est en train d'adopter la politique migratoire la plus répréssive que notre pays a connu depuis de décénnies.''

Hamon est en contradiction complète avec ce que pensent et veulent les Français, mais il est le seul à ne pas s'en rendre compte. En chute libre.

http://www.lejdd.fr/politique/hamon-macron-fait-la-chasse-aux-sans-papiers-3528566

Une extrême gauche

Qui elle s'isole de plus en plus. Figée dans une idéologie rejetée aussi par les Français, elle a perdu l'adhésion du prolétariat ouvrier et veut la remplacer par le prolétariat des immigrés.

Une gauche dont l'idéologie rejoint le multiculturalisme et le mondialisme aux cris de

''Fraternité envers les ouvriers du monde entier'' il faut acceuillir tout le monde.

Clémentine AUTAIN chez Bourdin dans le même ligne idéologique, il faut recevoir tout le monde, pas faire de tri sélectif. "touche pas mon migrant"

"Comment traiter les demandes qu'on refuserait ? On les renverrait où ces pauvres gens qui ont traversé la Méditerrannée au péril de leur vie ?" s'inquiète-t-elle.

Les conséquences désastreuses, les bidonvilles, les violences, les impossibilités d'intégration, elle n'en a cure.

Alors que la règle de base devrait être, ne pas acceuillir plus d'immigrés qu'on ne peut intégrer.

Elle oublie que les déboutés doivent rentrer chez eux, c'est la loi. Mais chez les idéologues politiques, la loi passe derrière l'idéologie.

Idiots utiles des puissances d'argent et du grand patronat qui sont sur le même projet, disparition de la nation, ouverture totale des Frontières. l'homme universel, taillable et corvéable à merci.

Des syndicats

Qui ont une représentation et une audience qui diminue comme peau de chagrin, d'années en années et viennent de voir s'affaiblir aussi leur pouvoir d’entraînement.. Peu d'adhérents dans le public, encore moins dans le privé.

Des syndicats politisés qui en majorité ont demandé à voter Macron, qui n'ont même pas osé l'abstention, et qui maintenant essayent de faire descendre en vain les travailleurs dans la rue. Fiasco total.

Ils étaient un élément moteur du temps du PS, ce nombreux adhérents syndicaux étaient socialistes. Ce n'est plus le cas, alors Jupiter a décidé de faire sans eux.

Selon l'OCDE, ''la France est le pays où le taux de syndicalisation est le plus bas : 7,7% en 2013, contre 8,1% en 1999. Elle est loin derrière l'Islande (85,5%), la Belgique (55,1%), la Norvège (52,1%) mais aussi l'Italie (37,3%) ou l'Allemagne (18,1%). ''

http://rmc.bfmtv.com/emission/loi-travail-les-syndicats-aujourd-hui-ne-representent-plus-rien-et-macron-en-a-conscience-1180426.html

Et pendant que tout ce beau monde essaye de soigner ses blessures, de calmer les Egos, de rassembler les chapelles, notre Monarque Macron, roule carrosse en toute quiétude, avance sereinement tel un roi de droit divin dans son quinquennat, en appliquant les mesures qu'il a proposées et en présentant d'autres qu'il a décidé d'appliquer, et ceci sans véritable opposition.

Si une ligne comme celle sur l'immigration nécessite un changement de cap parce c'est ce que veulent les Français, alors on abandonne les doctrines et les extravagances à la Merkel qu'on encensait hier, et on change de cap. Malin le Macron.

Idem pour l'aéroport Notre Dame Des Landes.Trois Français sur quatre sont contre ce projet, alors on l'abandonne. Y aurait-il enfin un président qui va prendre des décisions en tenant compte de l'avis des Français ?

Ce qui serait préférable c'est qu'il les consulte par référendum sur des sujets cruciaux, comme les aventures militaires auxquelles nous ont entrainé les présidents précédents.

Alors les sondages en sa faveur grimpent régulièrement..

Jupiter peut régner en maître absolu. Combien de temps encore ?

Il enfonce le clou, sur de lui, interpelle les Français.

« Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour la nation » tonne-t-il.

C'est à dire en clair, arrêtez de râler, je vous promets des larmes et des efforts, il faudra serrer la ceinture d'un cran. Pendant combien de temps ? pour quels résultats ?

BONNE ANNEE A TOUS

Malgré ces mesures qui rognent le pouvoir d'achat, les Français semblent vouloir tenter cette aventure, par défaut surement d'avoir d'autres propositions crédibles.

Les mesures à prendre sont d'ordre sécuritaires

sécurité, immigration et emploi en tête des priorités des Français Et dans cet ordre.

http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2018/01/15/25001-20180115ARTFIG00314-immigration-les-francais-demandent-a-macron-d-etre-ferme.php

''Désormais, une majorité des Français interrogés (52%) fait confiance à Emmanuel Macron en tant que chef de l’état. ''

sondage Harris.

D'autre sondages sont encore plus flatteurs

http://www.lepoint.fr/politique/sondage-la-popularite-de-macron-grimpe-philippe-recule-18-01-2018-2187724_20.php ;

21% se refusent à juger son action aujourd'hui 8 mois après son élection.Ils veulent attendre, lui laisser sa chance.

La période de grâce que l'on sait courte et que l'on pensait terminée se prolonge et l'adhésion s'amplifie.

Les Français ont l'air d'accepter les sacrifices, les autres partis les ont déséspéré, alors ?

Vox populi vox dei, vox imperator.