« Chirac au Panthéon ? »

« Le Président Chirac incarna une certaine idée de la France. Une France dont il a constamment veillé à l’unité, à la cohésion et qu’il a protégée courageusement contre les extrêmes et la haine. (…) Une France qui assume son rôle historique de conscience universelle. Le Président Chirac incarna une certaine idée du monde. En s’engageant pour une Europe des hommes plutôt qu’une Europe du marché, une Europe plus forte et plus protectrice, assise sur une amitié franco-allemande indéfectible. En s’engageant pour le climat tôt. (…) Le combat de sa vie fut celui du respect des différences et du dialogue des cultures. (…) Jacques Chirac était un grand Français. (…) Il entre dans l’Histoire et manquera à chacun d’entre nous, désormais. » (Emmanuel Macron, le 26 septembre 2019 à l’Élysée).