Chômage, croissance : le fiasco des politiques de l’offre Hollande / Macron

Salut, toute dite compétition repose sur un principe simple : éliminer les autres....





cela va produire ce que cela doit produire et qui est parfaitement connu du « maître » , et oui le maître, le vrai pas ses marionnettes sont nettement moins idiot, tout du moins sur ce sujet..sur le reste d’intelligence il n’y a point non plus bien sur...







le bon peuple lui n’y comprends rien du tout, car il fonctionne sur une seule idée fixe : je vais gagner plus que tous ces « enculés » autour de moi !! tout en continuant à perdre de + en + globalement, le bon peuple défends l’idée maîtresse du maître qui régulièrement fait de lui soit de la chair à canon, soit une sorte d’esclave de luxe ou très pauvre etc ..l’esclave de luxe étant la masse sur lequel le maître assoit son pouvoir..car seul , le maître et bien il n’a pas d’existence







il est l’enfant naturel du bon peuple...qui des lors devient de facto responsable, directement, de toutes les saloperies humaines , massacres de masses inclus bien sur..







vous pourrez gesticuler autant que vous voulez, sans changer la source du mal en surface qui en gros est : on se combat tous, vous n’arriverez à rien du tout





le maître lui il sait cela, la masse ne le sait pas..c’est pour cela qu’il est le maître..lui sait que pour réussir cette œuvre machiavélique à nos dépends, car lui ne fait rien que de souffler sur les braises de la démence du bon peuple il se doit lui de coopérer...ce qu’il fait bon gré mal gré ...







bien sur là nous sommes encore en surface des choses.....tout ceci a une ou des origines bien sur elles aussi non perçues..





pour le moment l’impasse est totale....





ceci étant des lors notre point de départ....