Christian Poncelet, roi des Vosges et prince du Sénat

Chez Rosemar passent tous les poèmes et textes de chansons, inépuisable filon, et chez Rakoto tous les politiques à peu près centristes. Cela pourrait me plaire puisque c’est grosso modo ce que je vote, mais en fait non, parce que je ne confonds pas le service politique qu’ils peuvent rendre avec leur personne qui ne me fait rien du tout.

Mais quelquefois ça peut donner un bon mot. Comme je disais ’Tchéquie« devant un adhérent encarté au centre, il m’a prié de dire »république tchèque", disant que Tchéquie lui rappelait la Tchéka. Reconnaissant le bien-fondé de sa demande, je lui ai tout de même fait observer qu’il était un ami politique de Stasi.