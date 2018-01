Frappé par la censure, les communistes et le PRCF n’ont pas accès aux grands médias traditionnels. C’est que du journal Le Monde au Nouvel Obs en passant par Libération et bien sûr le Figaro, l’ensemble de la presse est controlé par quelques oligarques de la classe capitaliste (Niel, Bolloré, Dassault, Lagardère, etc.). De fait, derrière la pluralité des titres de presse, des chaines de télés et de radio, c’est bien une voix unique celle de la classe capitaliste, de ses patrons, banquiers et de leurs multinationales qui seule se fait entendre. Ce que chacun peut vérifier en regardant la propagande permanente menée pour assurer la promotion de Macron, dans des opérations ridicules virant désormais au culte ouvert de la personnalité. Opérations tournant à la farce comme la récente affaire Konbini dénoncée par nos confrères de Arrêt sur Image, ou l’interview complaisante réalisée par France 2 dernièrement l’ont encore illustré ces derniers jours. Alors bien sûr pour faire entendre la voix des travailleurs, le PRCF organise la riposte et avec son journal Initiative Communiste fait entendre haut et fort la voix du monde du travail. Une voix qui porte de plus en plus d'après les classements d'audience des sites internets. lire le bilan d’audience 2016

Classement 2017 des sites internet politiques

D’après le classement indépendant ALEXA – site web de référence pour le classement de l’audience des sites internets – le site internet du PRCF www.initiative-communiste.fr est le 4e pour la catégorie partis politiques en France : (vérifier ici) sur 120 sites internet référencés, se positionnant devant le site internet du PCF en décembre 2017. Deux autres sites internet du PRCF (le blog des JRCF et le blog du PRCF 38) apparaissent également dans les 20 premiers sites internet communistes en France. Tous sites politiques confondus, le site internet du PRCF se hisse à la 8e position.

Une performance incroyable compte tenu de la censure implacable qui frappe le PRCF qui est confirmée par les chiffres indépendants établis par TrafficEstimate – même en prenant les chiffres de décembre 2017 pourtant traditionnellement défavorables à Initiative Communiste – qui classe le site web communiste du PRCF dans le Top10 si on exclu le blog personnel du très médiatique Jean-Luc Mélenchon.

Ces résultats sur le web n’ont rien de surprenant : ils sont de fait la continuité logique du développement sur le terrain partout en France du PRCF et des JRCF ces dernières années. Et les pleines réussites à la fois du stand du PRCF à la fête de l’Humanité 2017 et du meeting international du 4 novembre pour les 100 ans de la révolution d’Octobre sont des démonstrations très concrètes de la capacité de rassemblement, d’action, d’organisation et de mobilisation des communistes avec le PRCF, tout comme les campagnes de distribution de tracts lors de la présidentielle et pour les grèves et manifestations contre les ordonnances Macron.

Oui le PRCF est en pleine croissance, et cela se voit aussi sur le net avec le développement de l’utilisation de format vidéo pour toucher tous les publics. La chaine youtube du PRCF, sa page facebook et son compte twitter ont proposé ainsi la retransmission en direct et la rediffusion de l’ensemble des meetings organisés par le PRCF. Georges Gastaud, Aymeric Monville ou encore Loic Chaigneau participent également chacun à leur manière à faire entendre une voix communiste parmi les youtubeurs.

La France Insoumise et Mélenchon devancent En Marche et Macron

Ce dernier et son mouvement dominent largement le classement en réunissant près de 300 000 internautes chaque mois. De fait,la France Insoumise et Mélenchon devancent En Marche et Macron sur le net. Très largement. La France Insoumise et le blog de Jean Luc Mélenchon dominent également le Front National et le site internet personnel de Marine Le Pen. Confirmant la dynamique populaire observée lors du premier tour de la présidentielle 2017.

A noter que le site internet du PRCF – s’il demeure loin des performances réalisés par celui de la LFI et de Mélenchon – devance cependant largement les sites internet de partis politiques bénéficiant pourtant de moyens financiers énormes tels que le parti socialiste, les républicains, le MODEM ou Europe Ecologie Les Verts. Une très belle performance démontrant qu’il y a une vraie demande populaire pour entendre plus et plus fortement les idées communistes en France.

Au moment où le régime Macron poursuit dans la fuite en avant totalitaire en voulant censurer le net, il appartient à tous de défendre la liberté d'expression, la liberté d'information, notamment en soutenant les médias libres et indépendants.

https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/classement-2017-sites-internet-politiques-prcf-dix-premiers/