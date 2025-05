Claude Malhuret au Sénat : le spectacle continue !

@Radio Londre vs Radio Paris

Commité de réinformation contre l’occupant et ses khollabos !



De quelle impasse cause t’il ? (cf la video)



De celle de la macronie qui s’accroche au pouvoir comme un petit potentat Africain garni de leurs petits larbins propagandistes remunérés quelques queues de cerises qui s’assoient sur les votes populaires massifs demandant et reclamant et ce ^pplusieurs fois leur évictions seance tenante



Car rappelons nous...

pas à une seule et unique fois dans une election récente la Macronie à été diriigée vers la porte de sortie,

pas deux non plus mais...

3 fois et ce successivement et 3 fois sur trois



-> Aux Europeenes

-> Au 1er tour des legislatives

-> Au second tour des legislatives confirmé encore



Bref la macronie est illégitime et de quelque maniere que l’on compte



Si l’on compte au nombre de députés , c’est la NUPES 2.0 qui dois avoir les clefs du camion et plus la macronie qui se l’occroie facon coup d’etat des shit holes d’amérique du sud

Si la macronie rétorque que c’est au nombre de voix des Francais pour broouiller les pistes comme a son habitude

encore une fois elle est out, c’est le RN cette fois qui est devant et de tres tres loin



Il y a eu d’autres temps historiques ou radio Paris etais « Officiellement » radio Paris

ces jours ci c’est « Officieusement » qu’elle est radio Paris

car de quelque maniere que l’on compte ou de la maniere de la faire,

radio paris vous désinforme et vous mens ( < tiens ca me rappelle qq chose ^^),

Un qui n’est plus légitimement élu ou choisi par son peuple et qui continue à sieger malgrté le désssacord massif de son peuple est un gouvernement d’occupation ! point.



Au passage le gus a beau jeu de citer D Trump , mais que fait il la ?

en ce moment ?

Pa de se maintenir illégitimiement à un poste auquel il n’a plus aucun droit ?

Peuple que l’on endort avec des jeux et peu de pain

Dans sa letahagie pour encore combien de temps

3 années ?

Se satisferas d’un retour terrible de son histoire à des periodes peu héroiques ou relevera t’il la tete pour lutter contre l’occupant illégitime ?



En ce moment nos voisins Anglais pour bien moins nous montrent l’exemple ,

cela en est humilant si on se donne la peine d’y refléchir un peu

Il y a des peuples debouts et d’autres qui rampent telles des larves

est on devenu celui ci

Fin de transmission de Radio Londre ....