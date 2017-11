Clemenceau, Macron et la guerre civile européenne (1)

L’amour de la grande pompe ou le nationalisme symbolique alors qu’exactement deux jours plus tard l’UE s’engage dans un pacte pour le « développement de l’armement et des interventions extérieures ». Le symbole, question de caméra, non ?

L’EU, à ce jour, on lui doit concrètement des accords que le pays n’a pas voulus, le refus de l’harmonisation fiscale, une direction politique au service de l’Allemagne, la plongée dans l’éclatement social de la Grèce, une politique budgétaire qui n’est justement plus un instrument politique, un CETA au profit du commerce avec le Canada alors qu’un minimum de considération pour le libéralisme pousserait plutôt à vouloir construire un développement économique là où il y en a besoin (les pays du sud, mais lorsqu’il y a une différence culturelle, nos élites, qui savent bien sûr gérer la complexité comme personne, retrouvent curieusement une nature un peu plus... simpliste ), et je vous en passe pour autre rendement au glyphosate.





Entre les attitudes nécessaires à la puissance (qui se passent largement de votre aide à la jouissance), et les îlots à moindre spectacle de gens beaucoup plus humbles qui font un hommage gardien d’un souvenir bien plus sincère, c’est-à-dire non pas pour un drapeau dont vous ne trouverez d’ailleurs pas plus de référence que de bulles de champagne au nom des morts en leur compagnie, mais pour les innocents que des démagogies propres aux civilisations ont berné jusqu’à se faire broyer les os, entre les deux donc, vous devinerez qui réclamerait la guerre et qui essaierait de faire pousser des fleurs sous le vent.