« Comment la France devient la risée du monde...  »

L'histoire se répète et la débâcle n'est plus militaire (encore que...). Outre la crise d'un Etat dont l'autorité défaille, la débâcle est devenue économique, sociale et sanitaire, à cause de politiques clairement incompétents, incapables de prendre des décisions et qui tentent de masquer leurs incompétences derrière les lourdeurs administratives, qu'ils s'évertuent eux-mêmes à créer et entretenir quotidiennement, à coups de réglementations stupides et inutiles, dans de nombreux domaines, y compris hors politique sanitaire d'ailleurs...