« Comment peut-on encore être socialiste au XXIe siècle ? »

Excellente question, mais ni sur les photos, ni dans votre tribune, je ne vois qu’il soit mention de cette espèce maintenant introuvable sous nos climats !

Du fait du détournement de label opéré en son temps par Tonton et autres éminences $ocial-démocrates €uropéennes ainsi que la trahison de leurs électeurs du fait de leur ralliement au nihilisme néo-libéral — TINA — , le Socialisme a définitivement disparu des radars dans nos contrées et sous nos latitudes, pour ne subsister et prospérer par intermittences que dans quelques lointaines contrées sud-américaines plus évoluées.

Et il a de longue date déjà laissé place en €urope et dans nos $ocial-d€mocraties à quelques charognards $ociali$tes attachés à piller et siphonner ce qui reste du fond de commerce historique de leurs feu prédécesseurs, mais du fait de leur avidité et de leur dégénérescence, ils seraient eux-même en voie d’extinction rapide au dire des spécialistes.

RIP !!!