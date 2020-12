Congrès de Tours 1920 : y a-t-il encore des communistes dans la salle ?

Je trouve que vous citez bien Jaurès notamment dans sa volonté farouche de ne pas se cacher derrière ce que d’aucuns présentent comme des nécessités indépassables et/ou incontournables pour rappeler qu’il y a une incessante dynamique entre les moyens et les fins.Et qu’il s’agit de prendre garde aux moyens employés dans la démesure et le tragique de l’histoire (les guerres par exemple, les révolutions) qu’imposent finalement des hommes à d’autres hommes, et à ce que ces moyens extrêmes ne deviennent pas finalement l’ultime justification d’un ordre qui craint qu’une assemblée de citoyens considèrent que pour gouverner un pays il s’agit de garantir et organiser l’accès aux informations et aux savoirs, la mise en place d’instances organisant un débat public permettant d’éclairer er d’expliquer les finalités et les critères de décision afin que au-delà des désaccords (il en restera toujours), un intérêt général se dégage loyalement. Belle utopie qui comme toute utopie (on peu dire la même chose des tragédies qui elles aussi se préparent de longue haleine) dépasse l’échelle de nos vies. Utopie peut-être parce que nul ne prévoit l’avenir ni les événements dans leurs variétés et leurs chronologies. Travail en tous cas et réflexions déjà à l’œuvre dans nos sociétés. Ils me semble que beaucoup y participent déjà sans bien en discerner la portée et les reliances tandis que d’autres freinent tant qu’ils peuvent ou tentent de biaiser la trajectoire de toutes leurs forces.

Lorsqu’on cite si bien un penseur politique, c’est que l’on pense que ces pensées sont inspirantes. Vous devriez dans vos exercices de propagande ordinaire vous rapprochez un peu plus de la rigueur éthique que vous admirez pour mieux servir les valeurs que vous affichez dans la mesure où cela est possible.